Muere de cáncer el actor Lyle Waggoner

El mundo de DC Comics está de luto, debido a que hace un par de horas se anunció la muerte del actor Lyle Waggoner de 'Wonder Woman'. A sus 84 años y después de haber luchando durante unos años contra la terrible enfermedad del cáncer, Waggoner perdió la batalla.

Waggoner murió en su casa del área de Los Ángeles con su esposa de 60 años, Sharon, a su lado, según un comunicado de la familia. Lyle Waggoner usó su buena apariencia con efecto cómico en "The Carol Burnett Show" y se asoció con un superhéroe en "Wonder Woman" y fue la primera página central de la revista Playgirl.

Un nombre familiar en la década de 1970, Waggoner se convirtió en un empresario exitoso. Creó un negocio detrás de escena que ofrece trailers personalizados que mantienen a las estrellas cómodas durante los descansos de producción. Jugando con su apellido, lo llamó Star Waggons.

A mediados de la década de 1960, Waggoner, nacido en Kansas, aparecía en películas corrientes como "Swamp Country" y "The Catalina Caper" y fue finalista para interpretar "Batman" en la serie de televisión campy que eventualmente protagonizada por Adam West. Luego fue llamado a audicionar para el programa de variedades de Burnett.

La actriz y comediante recordó que quería un presentador para el programa que pudiera hacer más que presentar los comerciales. Él también tenía que ser guapo, para que ella pudiera hacer su personaje de patito feo y enamorado de él, y divertido, para que él pudiera reír.

"Entró Lyle Waggoner", recordó en su libro de 2010, "This Time Together". "¿Maravilloso? Si. Pero mucho mas. Él fue increíblemente divertido. Tuvo una entrega astuta, irónica que le dijo que se estaba poniendo y no se tomaba en serio a sí mismo".

A medida que la serie evolucionó, dijo, él mostró tan buenos instintos cómicos que consiguió papeles en bocetos y se convirtió en un miembro completo del elenco. Se quedó con el programa desde su comienzo en 1967 hasta 1974 (se emitió en CBS otros cuatro años).

En el camino, hizo historia en 1973 cuando la incipiente revista Playgirl lo eligió como su primera página central, llamándolo "la materia de la que se hacen las fantasías sexuales, un pedazo de pastel de carne de res de 6 pies 4 pulgadas". El Chicago Tribune estudió su pose desnuda pero discreta detrás de un escritorio, e informó que parecía "un poco avergonzado de haber sabido ampliamente que está sentado en su escritorio desnudo".

En 1976, Waggoner fue elegida para protagonizar "Wonder Woman", basada en la venerable heroína del cómic. Lynda Carter era Wonder Woman, que provenía de una isla perdida donde era una de las mujeres amazónicas con superpoderes. El mayor Steve Trevor (Waggoner), se estrelló contra la isla durante la Segunda Guerra Mundial. Wonder Woman se unió a él a su regreso a los Estados Unidos, donde luchó principalmente contra los agentes nazis con sus poderes secretos mientras se hacía pasar por la secretaria de Steve.

En 1977, "Wonder Woman" se mudó de ABC a CBS como "The New Adventures of Wonder Woman" y de los años 40 a la época contemporánea, con Carter siendo el superhéroe y Waggoner como Steve Trevor Jr., el hijo de su personaje anterior. La serie terminó en 1979 y Waggoner se centró en su empresa de alquiler, con trabajos de actuación en el lateral.

“Siempre estaba buscando una copia de seguridad porque conocía la serie (de televisión); no duran para siempre ", le dijo a un entrevistador de CNBC en 2002." Pueden quitarte la alfombra en cualquier momento ".

Se le ocurrió la idea mientras trabajaba en "Wonder Woman", cuando le asignaron una casa rodante alquilada a un individuo. Cuando Waggoner le preguntó al estudio si le alquilarían una casa rodante, él compró uno y comenzó a cobrar por él. Eso dio lugar a Star Waggons, que tenían hasta 40 pies de largo, costaban hasta $ 100,000 e incluían alfombras, sillones de cuero y televisión por satélite.

Eventualmente tuvo cientos de ellos, personalizados para satisfacer solicitudes especiales. Star Waggons cubrió los espejos a pedido de Steven Spielberg, cambió un comedor a un área de maquillaje para Teri Hatcher e incluso cambió un trailer en el que Jaclyn Smith tuvo "malas vibras". Martin Sheen, quien interpretó al presidente en "The West Wing", y un el verdadero presidente, Bill Clinton, los usó a ambos; Clinton durante un viaje de 1996 a California.

"Solía ir al lugar y sentarme afuera en una silla de lona con un mostrador plegable como estación de maquillaje", dijo Waggoner a The Associated Press en 1998. "Ahora tenemos estos 40 pies, ocho estaciones deslizables electrónicamente habitaciones con sonido envolvente y reproductores de CD ". "Nuestro trabajo es malcriar a los actores".

Waggoner continuó actuando ocasionalmente, apareciendo en especiales de televisión protagonizados por el viejo amigo Burnett y como estrella invitada en programas como "Murder, She Wrote", "Ellen" y "Love Boat".

A Waggoner, nacido en abril de 1935, le sobreviven su esposa, sus dos hijos, Jason y Beau, y cuatro nietos. Los servicios estaban pendientes para Los Ángeles y Wyoming, dijo la familia.