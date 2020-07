Muere Phyllis Somerville, estrella de teatro y cine, a los 76 años

El pasado viernes murió la actriz de reatro Phyllis Somerville, quien tenía una larga carrera en personajes en producciones de cine, televisión y Broadway, murió a los 76 años de edad.

El manager de Somerville, Paul Hilepo, informó que la intérprete murió el jueves en la ciudad de Nueva York debido a causas naturales.

Lee también: Reina Isabel convierte al capitán Tom en un caballero a los 100 años

Nacida en Iowa, Somerville se mudó a Nueva York en la década de 1970. Recientemente apareció en el escenario en la producción de Broadway de "To Kill a Mockingbird" (Matar a un ruiseñor).

En televisión, apareció en "The Big C", "NYPD Blue" y estuvo en películas como "Arthur" y estuvo entre los miembros del elenco de "The Curious Case of Benjamin Button" nominados para un Screen Actors Guild Award.