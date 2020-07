Muere Olivia de Havilland, actriz de 'Lo que el viento se llevó', a los 104 años

Recordada como Melanie Wilkes de "Gone With the Wind" (Lo que el viento se llevó) y dos veces ganadora del Óscar, Olivia de Havilland murió este domingo en su casa de París a los 104 años de edad. La actriz luchó incansablemente toda su vida. La legendaria actriz, hermana de la ganadora del Oscar, Joan Fontaine, murió pacíficamente por causas naturales, dijo la publicista Lisa Goldberg, con sede en Nueva York.

De Havilland fue una de las últimas intérpretes de pantalla de la era del estudio, y la última protagonista sobreviviente de "Gone With the Wind", una ironía, señaló una vez, ya que la frágil y sacrificada Wilkes era el único personaje importante para morir en la película.

La epopeya de 1939, basada en la novela más vendida de la Guerra Civil de Margaret Mitchell y ganadora de 10 Premios de la Academia, a menudo se clasifica como el campeón de la taquilla de Hollywood (ajustándose a la inflación), aunque ahora está ampliamente condenada por su retrato glorificado de la esclavitud y la vida anterior a la guerra.

El pináculo de la carrera del productor David O. Selznick, la película tenía una historia problemática fuera de la pantalla.

Tres directores trabajaron en la película, las estrellas Vivien Leigh y Clark Gable estaban mucho más conectadas en la pantalla que apagadas y la cuarta intérprete presentada, Leslie Howard, era abiertamente indiferente al papel de Ashley Wilkes, el esposo de Melanie. Pero de Havilland recordó la película como "una de las experiencias más felices que he tenido en mi vida. Estaba haciendo algo que quería hacer, interpretar a un personaje que amaba y me gustaba".

Durante una carrera que abarcó seis décadas, De Havilland también asumió roles que iban desde una madre soltera hasta un interno psiquiátrico en "The Snake Pit", un favorito personal. De Havilland, de cabello oscuro, proyectó tanto un calor suave y brillante como una sensación de resistencia y travesura que la hizo extraordinariamente atractiva, y el crítico principal James Agee confesó que era "vulnerable a Olivia de Havilland en cada parte de mi ser, excepto el nervio cubital".

Fue coprotagonista de Errol Flynn en una serie de dramas, westerns y piezas de época, más memorablemente como Maid Marian en "Las aventuras de Robin Hood". Pero De Havilland también fue una actriz demasiado hermosa para su propio bien, encasillada en papeles dulces y románticos mientras deseaba mayores desafíos.

Su frustración finalmente la llevó a demandar a Warner Bros. en 1943 cuando el estudio intentó mantenerla bajo contrato después de que expirara, alegando que le debía seis meses más porque había sido suspendida por negarse a papeles.

Su amiga Bette Davis fue una de las personas que no lograron rescindir su contrato en condiciones similares en la década de 1930, pero De Havilland prevaleció, con la decisión del Tribunal de Apelaciones de California de que ningún estudio podía extender un acuerdo sin el consentimiento del artista.

La decisión todavía se llama extraoficialmente la "ley de Havilland".

La actriz ganó su propio Premio de la Academia en 1946 por su actuación en "To Each His Own" (Cada quien con su cada cual), un melodrama sobre el nacimiento fuera del matrimonio. Un segundo Oscar llegó tres años después para "The Heiress" (La Heredera), en el que retrató a una joven hogareña (tan simple como era posible hacer de Havilland) junto a Montgomery Clift y Sir Ralph Richardson en una adaptación de "Washington Square" de Henry James."

En 2008, de Havilland recibió una Medalla Nacional de las Artes y recibió la Legión de Honor de Francia dos años después.

También era famosa como la hermana de Fontaine, con quien tuvo una relación problemática. En una entrevista de 2016, de Havilland se refirió a su difunta hermana como una "dama dragón" y dijo que sus recuerdos de Fontaine, quien murió en 2013, eran "multifacéticos, que iban desde entrañables hasta alienantes".

"Por mi parte, siempre fue amoroso, pero a veces separado y, en los últimos años, cortado", dijo. "La Dama del Dragón, como eventualmente decidí llamarla, era una persona brillante y con múltiples talentos, pero con un astigmatismo en su percepción de las personas y los eventos, lo que a menudo la hizo reaccionar de una manera injusta e incluso perjudicial".

De Havilland observó una vez que la felicidad de Melanie Wilkes era sostenida por una familia amorosa y segura, una bendición que eludió a la actriz incluso en la infancia.

Nació en Tokio el 1 de julio de 1916, hija de un abogado de patentes británico. Sus padres se separaron cuando ella tenía 3 años, y su madre la llevó a ella y a su hermana menor, Joan, a Saratoga, California. Los dos matrimonios de De Havilland, con Marcus Goodrich y Pierre Galante, terminaron en divorcio.

Había vivido en París desde 1953. En una rara entrevista con The Associated Press en su lujosa residencia de París en 2016, cuando celebró su centenario, dijo que se mudó a la Ciudad de la Luz "ante la insistencia" de Galante, su difunto Ex marido francés, y no encontró ninguna razón para regresar a los EE. UU.

Ella atribuyó su longevidad a tres razones: "amor, risa y aprendizaje", y mostró un agudo sentido del humor, incluso llamando a su entrevistador un "bribón" por una pregunta inquisitiva.

Las ambiciones de actuación de De Havilland se remontan a los escenarios en el Mills College de Oakland, California. Mientras se preparaba para una producción escolar de "El sueño de una noche de verano", fue a Hollywood para ver los ensayos de Max Reinhardt de la misma comedia. Le pidieron que leyera para el suplente de Hermia, se quedó con la producción durante sus vacaciones de verano y le dieron el papel en el otoño.

Warner Bros. quería actores de teatro para su lujosa producción de 1935 y eligió a De Havilland para coprotagonizar con Mickey Rooney, quien interpretó a Puck.

"Quería ser actriz de teatro", recordó. "La vida tomó la decisión por mí".

Ella firmó un contrato de cinco años con el estudio y luego realizó "Captain Blood", "Dodge City" y otras películas con Flynn, un mujeriego desesperado incluso para los estándares de Hollywood.

"¡Oh, Errol tenía tal magnetismo! No había nadie que hiciera lo que él hizo mejor que él", dijo de Havilland, cuyo vínculo con el apuesto actor se mantuvo, insistiría, improbablemente platónico. Como ella explicó una vez: "Éramos amantes juntos tan a menudo en la pantalla que la gente no podía aceptar que no había pasado nada entre nosotros".

Salió con Howard Hughes y James Stewart y tuvo un romance intenso a principios de los años 40 con el director John Huston. Su relación llevó a un conflicto con Davis, su coprotagonista de "In This Our Life" dirigida por Huston; Davis se quejaría de que De Havilland, una actriz de reparto en la película, estaba recibiendo más tiempo halagador ante la cámara.

Supuestamente, De Havilland nunca se llevó bien con Fontaine, una enemistad magnificada por la carrera de los Oscar en 1941 que la colocó contra su hermana por los mejores honores de actriz. Fontaine fue nominado para el thriller de Hitchcock "Sospecha", mientras que De Havilland fue citado por "Hold Back the Dawn", un drama coescrito por Billy Wilder y protagonizado por De Havilland como un maestro de escuela cortejado por el inescrupuloso Charles Boyer.

Cuando un columnista de chismes le preguntó si alguna vez pelearon, De Havilland respondió: “Por supuesto, peleamos. ¿Qué dos hermanas no luchan?

Al igual que una buena telenovela de Warner Bros., su relación fue una narrativa jugosa de supuestos desaires y desaires, según los informes, de Havilland se negó a felicitar a Fontaine por ganar el Oscar a Fontaine haciendo una grieta crítica sobre la mala elección de agentes y maridos de Havilland.

Aunque una vez filmó hasta tres fotos al año, su carrera se desaceleró en la mediana edad. Hizo varias películas para televisión, incluidas "Roots" y "Charles and Diana", en las que interpretó a la Reina Madre. También coprotagonizó con Davis en el clásico macabro del campamento "Hush ... Hush, Sweet Charlotte" y fue amenazada por un joven James Caan en el relato de 1964 "Lady in a Cage", condenando a su torturador como "uno de los muchos trozos de despojos producidos por el estado de bienestar ".

En 2009, narró un documental sobre el Alzheimer, "Recuerdo mejor cuando pinto".

Catherine Zeta-Jones interpretó a De Havilland en la miniserie de FX de 2017 sobre Davis y Joan Crawford, pero de Havilland se opuso a ser retratada como una cotillea y demandó a FX. El caso fue desestimado.

A pesar de su miedo crónico al escenario, hizo inventario de verano en Westport, Connecticut y Easthampton, Nueva York. La producción de películas, dijo, produjo un tipo diferente de ansiedad: “El primer día de hacer una película siento,` ¿Por qué me metí en esta profesión? No tengo talento esta vez lo descubrirán ".

Le sobreviven su hija, Gisele Galante Chulack, su yerno Andrew Chulack y su sobrina Deborah Dozier Potter.

Goldberg, el publicista, dijo que los arreglos para el funeral son privados y que las contribuciones conmemorativas deberían ir a la Catedral Americana de París.

