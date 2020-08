Muere Manuel "El Loco" Valdés a los 89 años

El reconocido actor y comediante mexicanos, Manuel "El Loco" Valdés murió este viernes a los 89 años de edad. Desde hace unis meses el legendario actor se encontraba delicado de salud, enfrentaba la batalla contra el cáncer en la piel , de cerebro y además tenía agua en los pulmones.

El padre del famoso cantante Cristian Castro había sido sometido a vaarias operaciones y diversas quimioterapias e implantes, sin embargo, perdió la batalla este viernes a las 3:40 de la mañana, así lo dio a conocer su hijo Marcos Valdés al periodista Javier Poza. Marcos Valdés señaló que su padre murió en su casa y que sus restos serán velados en Sullivan a partir de las 11 horas.

Gracias a su buen sentido del humor, El loco Valdés se ganó un lugar en el corazón de millones de personas, pese a que luchó desde hace tiempo contra sus enfermedades siempre mantuvo su humor cómico que lo caracterizaba. Manuel Alfonso Gómez de Valdés y Castillo perteneció a la Época de Oro del cine mexicano. Nació un 21 de enero pero del año 1931 en la Ciudad deJuárez, Chihuahua.

Manuel tuvo ocho hermanos Germán, , Pedro, Armando, Ramón, Cristobal, Guadalupe, Antonio y Rafael y tuvo 12 hijos, Alejandro, Marcos , Cristian, Norma, Arcelia, Manuel, Jorge, Fernando, Norma y Oscar.

Ante el fallecimiento del comediantes, muchas figuras se han unido a la perdida del también actor, entre ellos su ex pareja, la famosa actriz Verónica Castro con quien tuvo a su hijo Cristian Castro, quien escribió a través de su cuenta de Twitter “QEPD MANU”, mensaje acompañado de una oración.

Ha muerto Don Manuel ‘El Loco’ Valdés

29 Enero 1931 - 28 Agosto 2020

QEPD pic.twitter.com/DFU0a5OxJB — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) August 28, 2020

Manuel ya presentía su muerte, pues fue hace un tiempo expresó cuál era su última voluntad y dejó instrucciones para cuando él ya no estuviera en este mundo. Fue su nieto, Ivan Valdés, quien durante una entrevista al medio de espectáculos Ventanando reveló que su abuelo le dijo “’Te pido un favor nada más: trata de mantener mi imagen lo más bonita posible. Lo más alegre, lo más jovial… Que la gente se acuerde de mí cuando estaba sano, que era la felicidad del hogar’”, dijo Iván durante la entrevista.

Ivan comentó al programa que su abuelo no contaba con bienes materiales por lo que le pidió quee no se pelearan, pues ya tenía todos sus documentos en orden. “Que no estemos peleando… ‘Van a jurar que tengo millones, que la herencia, que no sé qué. Cuando se enteren que no tengo un centavo a mi nombre, se van morir’”.

“Me dijo que lo tenía ya hecho desde hace tiempo”, finalizó el joven acerca del testamento del padre del famaoso cantanteCristian Castro.

