Muere John Saxon actor de 'Operación Dragón'; trabajó con Bruce Lee

Este sábado murió el actor John Saxon de 83 años en su casa de Tennessee; así lo reportó Hollywood Reporter. El multifacético histrión, cautivó a masas con su participación en Operación Dragón y trabajó al lado del conocido actor Bruce Lee.

El medio de noticias de entretenimiento cita a la esposa de Saxon, Gloria, como la confirmación de que el actor murió de neumonía el sábado en Murfreesboro. Fue mejor conocido por protagonizar con Bruce Lee en "Enter the Dragon" y apareció en varias películas de "Nightmare on Elm Street".

Lee también: Muere Olivia de Havilland, actriz de 'Lo que el viento se llevó', a los 104 años

Nacido Carmine Orrico, hijo de padres italoamericanos, Saxon creció en Brooklyn, Nueva York, y comenzó a modelar cuando aún era un adolescente. Luego llamó la atención del legendario agente de talentos Henry Willson, quien vio a Saxon en la portada de una revista y lo llevó a Hollywood. Willson fue acreditado por representar y ayudar a desarrollar las carreras de estrellas masculinas como Rock Hudson y Tab Hunter, dijo el medio.

Luego, con solo 17 años, el aspirante a actor firmó con Willson, estudió teatro y luego voló a Hollywood, donde fue firmado por Universal. Su nombre fue cambiado a John Saxon.

Según el sitio web de películas de internet IMDB, Saxon apareció en casi 200 papeles en el cine y en la televisión en una carrera que se extendió durante más de siete décadas desde que debutó en la pantalla grande en 1954 en papeles no acreditados en "It should Happen to You" y George Cukor's "Ha nacido una estrella."

Su llamativo perfil angular y sus ojos oscuros lo llevaron a interpretar a mexicanos, nativos americanos y mongoles. Entre otros personajes, Saxon interpretó a un jefe indio en la popular serie de televisión occidental "Bonanza" y Marco Polo en el exitoso programa de televisión "The Time Tunnel", según IMDB.

La actriz Barbara Crampton escribió en Twitter que Saxon “tenía fuerza y encanto, lo cual fue una gran combinación. Su fuerte presencia le permitió, con facilidad para comandar cada papel que interpretó ".

En 2017, la comunidad de jubilados de Tennessee donde vivían Saxon y su esposa lo honró con un festival de cine después de que los residentes solicitaron proyecciones de sus películas.

Saxon ganó un Globo de Oro al mejor actor secundario en 1966 por su papel junto a Marlon Brando en "The Appaloosa".

Hablando de la popularidad de la franquicia "Pesadilla en la calle Elm" en una entrevista de 1987, Saxon dijo: "Estoy intrigado por las cosas de terror y fantasía porque creo que es una forma de magnificar alguna parte de la mente humana que se exhibe o proyectado de una manera muy distorsionada".

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.

Con información de Agencia AP / Agencia AP / Fotografía Twitter John Saxon