Muere Jay Benedict, actor de Aliens y Batman

El actor Jay Benedict, recordado por su trabajo en Aliens y Batman, murió a los 68 años de edad a causa del Covid-19, mismo que sigue cobrando vidas a las personas más vulnerables. El deceso se confirmó por la agencia del actor en redes sociales.

Según fuentes europeas, el actor estuvo radicando en Reino Unido, hecho que generó que trabajara en produciones de España y Francia pese a que partició en proyectos hollywoodenses. Benedict tenía 40 años de trayectoria artística.

Lee también: Maribel Guardia revela el secreto para mantenerse en forma

"Es con profundo dolor que debemos anunciar la muerte de Jay el 4 de abril debido a complicaciones derivadas de una infección por COVID-19", informa el comunicado en su página web oficial.

Se le vio actuar magistralmente en cintas como Aliens, de James Cameron, y Batman: El caballero de la noche asciende, de Christopher Nolan. Así mismo, en televisión personificó al oficial del ejército John Kiefer en Foyle's War. También es recordado por Cap des Pins y Emmerdale.

El actor irlandés Pierce Brosnan, y gran amigo del actor, lamentó el hecho y desde su cuanta oficial de Instagram dedicó este mensaje:

"Mi querido amigo Jay Benedict, hermano en esta vida, falleció, resbaló las espirales mortales este día ... fuimos amigos durante tantos años, cuarenta años y cambiamos. Esta es una foto tomada en mayo pasado fuera de la puerta del escenario del teatro Lyric en Shaftesbury Avenue Londres ... la puerta del escenario estaba escondida justo al lado del Old Windmill Theatre...

Jay y yo jugamos a hermanos en una producción de Filumena de Franco Zeffirelli ... Él jugó a Ricardo, el fabricante de camisas, yo jugué a Michele, el plomero. Estuvimos en ese escenario lírico durante la mayor parte del año ... La vida fue muy divertida con Jay, tanto en el escenario como fuera, nos reímos mucho del mundo que nos rodea, de nosotros mismos, siempre vimos el lado divertido de la vida...

Era un hombre valiente de fuerza vital hermosa, que brillaba en cada habitación por la que entraba, por cada camino que recorría, compartía su alegre resplandor de parentesco con todos los que lo conocían, una excelente mente de intelecto y compasión, le dio de sí mismo en todos los sentidos al oficio de actuar, pero sobre todo, él nos dio todo su gran amor por la vida, él mismo. Mis más sinceras condolencias y condolencias a su amada esposa Phoebe, sus hijos Leo y Freddie, mis queridos hijos de Dios, la paz sea con todos ustedes, queridos corazones. Tío pierce" finalizó Brosnan.

The Patriots, The White Knight, The Apocalypse Code y Madame son otras de las producciones en las que participó Jay Benedict, así como en The Rocky Horror Show.

En series como Downton Abbey, Dickensian o Call the Midwife a través de su compañía Sync o Swim, también figuró el actor.

El mundo de los videojuegos se vio engalanado con la voz de Jay que se escuchó en algunos videojuegos, y el de la TV en algunos comerciales y documentales.