Muere James Redford, hijo del actor Robert Redford; tenía 58 años

El actor estadounidense Robert Reford está de luto por la muerte de su hijo James Redford de 58 años, cuyo deceso fue dado a conocer por su esposa Kylie Redford. El reconocido activista y cineasta fue el tercero de cuatro hijos del actor y aún se desconocen las causas del fallecimiento; aunque de acuerdo a algunos medios, parece ser que el documentalista tenía al menos dos años enfermo.

El actor se enteró de la triste noticia a los 84 años, aunque no es el único hijo que se le ha muerto. Pues se presume que en 1959 perdió a su primer hijo llamado Scott, fruto del amor de su primer matrimonio con Lola Van Wagenen, quien perdió la vida a consecuencia de muerte súbita - un síndrome recién conocido en aquella época-, por lo que la estrella de cine sufrió bastante.

"Como padre tiendes a culparte a ti mismo, eso te deja una marca que nunca se curará", decía el actor de "Un cabellero y su revólver" en aquel entonces. No obstante, Redford y su esposa quisieron tener más hijos a los que llamaron Dhauna, Amy y James -quien recientemente dejó de existir-. Tiempo después el actor se casó con la pintora Sibylle Szaggars con quien ha compartido su vida hasta la actualidad.

"Jamie ha muerto hoy. Estamos desconsolados. Vivió una vida hermosa e impactante y fue amado por muchos. Lo extrañaremos profundamente. Como su esposa desde hace 32 años, estoy muy agradecida por los dos hijos maravillosos que criamos juntos. No sé qué hubiéramos hechos sin ellos los últimos dos años”, escribió Kyle Redford junto a una serie de fotografías de su esposo y sus hijos.

Al documentalista le sobreviven, además de sus hijos Lena y Dylan Redford -quienes también se dedican al cine-, su esposa Kylie, de quien se enamoró cuando ambos iban al colegio. En 2005, James fundó junto con su padre The Redford Center, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo producir documentales par crear conciencia en el público sobre los cuidados del medio ambiente y del planeta, por lo que compartía los mismos gustos de su padre.

Entre las producciones realizadas por James destacan "Happening: A clean energy revolution" ("Lo que está sucediendo: una revolución de energía limpia") (2017), un documental sobre la dependencia de los Estados Unidos a los combustibles fósiles, o "Raise the River vs. Move the Ocean" ("Levantar el río contra mover el océano"), en 2018.

Los problemas de salud habían estado presentes en la vida de James Redford por muchos años; a los 25 años de edad, le diagnosticaron una colangitis esclerosante primaria -enfermedad autoinmune que afecta al hígado- y por si fuera poco, en el año 1993 tuvo que someterse a dos trasplantes de hígado. Estas desagradables experiencias de vida fueron las que le llevaron a James a fundar el Instituto James Redford.

Hasta hace apenas unos años, James Redford permanecía activo en su labor como guionista, director y productor, de películas como "Las vueltas de la vida" y "Cowboy Up". Otras obras que figuran en su haber, son estos dos documentales sobre el daño biológico que el abuso físico y emocional supone para los niños: "Paper Tigers", en 2014, y "Resilience: The Biology of Stress and the Science of Hope", en 2016.

