Muere Charles Webb, autor de "The Graduate", en Inglaterra

Charles Webb, un inconformista de toda la vida cuya novela debut "The Graduate" fue una sátira inexpresiva de su educación universitaria y su rica experiencia adaptada a la película clásica del mismo nombre, ha muerto. Tenía 81 años.

Webb murió el 26 de junio en Eastbourne, Inglaterra, de una condición de sangre, dijo su amigo Jack Malvern, un periodista del Times of London al que se dedicó el último libro de Webb. Webb tenía solo 24 años cuando se publicó su libro más famoso, en 1963.

La narración escasamente escrita se basó estrechamente en sus años creciendo cómodamente en el sur de California, sus estudios de historia y literatura en el Williams College de Massachusetts y su desorientador regreso a casa. El homólogo ficticio de Webb, Benjamin Braddock, desafía el materialismo de sus padres, desprecia el valor de su educación y tiene una aventura con la Sra. Robinson, esposa del socio comercial de su padre y madre de la joven mujer de la que se enamora, Elaine Robinson.

"Me interesé en la esposa de un buen amigo de mis padres y (me di cuenta) que sería mejor escribir sobre eso que hacerlo", dijo Webb a la publicación en línea Thoughtcat en 2006.

Inicialmente, su novela vendió alrededor de 20,000 copias y el crítico del New York Times Orville Prescott la calificó de "fracaso ficticio". Pero sí atrajo al productor de Hollywood Lawrence Turman y a la compañía cinematográfica Embassy Pictures.

En 1964, un breve artículo en The New York Times señaló que Embassy había traído al director de Broadway, Mike Nichols, que aún no había hecho su primera película, para trabajar en la versión para pantalla de "The Graduate".

La película de 1967 se convirtió en una piedra de toque para la rebelión de la década a pesar de que la historia de Webb se estableció en una era anterior, sin referirse nunca a Vietnam o los derechos civiles. La película de Nichols, protagonizada por un entonces poco conocido Dustin Hoffman como Braddock y Anne Bancroft como la Sra. Robinson, fue una sensación inmediata.

Nichols ganó un Premio de la Academia, Hoffman se convirtió en una estrella de la noche a la mañana y la película a menudo se clasifica entre las mejores, más citadas y comentadas de todos los tiempos. El libro de Webb vendió más de un millón de copias, pero apenas se benefició de la película, por la que recibió solo $ 20,000.

El guión, en gran parte escrito por Buck Henry, fue tan elogiado que pocos se dieron cuenta de lo fiel que era para Webb, incluida la famosa frase de Benjamin: "Sra. Robinson, intentas seducirme. ¿No eres tú? " El crítico de Village Voice, Andrew Sarris, llamaría a Webb "el hombre olvidado en toda la publicidad, a pesar de que el 80 por ciento o más del diálogo sale directamente del libro".

"Recientemente escuché a algunas personas conocedoras que reparten créditos a Nichols, Henry y (Calder) Willingham como si Webb nunca hubiera existido", escribió Sarris en 1970. Webb lamentó que la atención de "The Graduate" distrajera de su otro trabajo, incluidas las novelas "Love, Roger" y "The Marriage of a Young Stockbroker", para las cuales escribió el guión de una película del mismo nombre.

Su "New Cardiff" se adaptó a la película de 2003 "Hope Springs", una comedia romántica protagonizada por Colin Firth, Heather Graham y Minnie Driver. Tanto el libro como la película de "The Graduate" tienen un final que Prescott llamaría "absurdo": Benjamin irrumpe en la boda de Elaine con otro hombre y huye con la novia, destino desconocido.

Durante décadas, los fanáticos se preguntaron qué pasó después. Algunos especularon que se convirtieron en la infeliz pareja de "Kramer vs. Kramer" de Manhattan, la ganadora del Oscar en 1979 protagonizada por Hoffman y Meryl Streep.

La sátira de Hollywood de Robert Altman "The Player" imaginó a Henry lanzando "The Graduate, Part II", en la que Benjamin y Elaine todavía están juntos y la Sra. Robinson ha sufrido un derrame cerebral. La comedia de 2005 de Rob Reiner, "Rumor Has It", protagonizó a Jennifer Aniston como descendiente de la familia que, según los informes, inspiró a "The Graduate".

El propio Webb mantuvo al público adivinando. Habló de escribir una secuela en la década de 1980, pero no la completó hasta 2005 e inicialmente quería que el libro se publicara a título póstumo. Al necesitar dinero, aceptó el lanzamiento en 2007 de "Home School", un fracaso comercial y crítico en el que Benjamin y Elaine viven en los suburbios de Nueva York y educan a sus hijos en casa.

"No mucha gente lo entendió, pero se suponía que el título de 'The Graduate' debía transmitirlo sobre educación", dijo a The Associated Press en 2006. "Benjamin está desencantado con la educación, y una vez que sus hijos ingresan sistema lo encuentra intolerable".

La vida real de Webb, Elaine, fue Eve Rudd, a quien conoció mientras estaba en Williams y ella en el Bennington College de Vermont. Inicialmente, sus padres le prohibieron verlo después de que él embarazó a Eva y ella tuvo un aborto, aunque la joven pareja finalmente se casó y tuvo dos hijos.

Prescott probablemente habría encontrado su vida después de "The Graduate" como "absurda". Durante años vivieron en la carretera y en la carrera. Huyeron de California después de educar a sus hijos en casa desafiando la ley estatal y, a veces, vivían en un motel, un parque de casas rodantes y un Volkswagen.

Dirigían un campamento nudista en Nueva Jersey, mientras que Eve se rebautizó a sí misma "Fred" y se afeitó la cabeza. En protesta por las leyes de matrimonio de Estados Unidos, se divorciaron y devolvieron los regalos de boda de sus invitados, pero permanecieron juntos. Se mudaron a Inglaterra en 2000, donde murió el año pasado, según The Times.

Sus problemas financieros eran, en parte, voluntarios. Webb rechazó una herencia de su padre, donó las regalías de su libro de "The Graduate" a obras de caridad y continuó regalando posesiones, ya sean casas o obras de arte de Andy Warhol. Webb descartó la idea de que hubiera estado mejor si hubiera recibido un porcentaje de las ganancias de la película de "The Graduate".

"Afortunadamente no estaba escrito en ese acuerdo", dijo a la AP. “Nadie entiende por qué me sentí tan aliviado, pero cuento mi longevidad para no ser arrastrado por eso. Mi esposa y yo hemos hecho muchas cosas que no hubiéramos hecho si fuéramos personas ricas. ... Hubiera estado contando mi dinero en lugar de educar a mis hijos ". Le sobreviven sus dos hijos.

Italie informó desde Nueva York. La periodista de Associated Press Danica Kirka contribuyó a este informe desde Londres.

