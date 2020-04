Muere Andrew Jack, actor de Star Wars por coronavirus

El coronavirus ha cobrado la vida de muchas personas en diferentes partes del mundo, pues recientemente el actor Andrew Jack, quien era parte de la saga Star Wars, falleció por el contagio del virus a sus 76 años. El actor perdió la batalla en un hospital de Londres, y esta información se dio a conocer por medio de una radio británica.

La esposa del actor no alcanzó a despedirse de él y el representante de Jack confesó que la amaba demasiado. Se estipula que no se celebrará ningún funeral debido a las referentes recomendaciones que han dado las autoridades de salud, como el mantenerse en cuarentena evitando contacto físico con las personas.

"Falleció esta mañana por COVID-19 en el Hospital de San Pedro, Chertsey. Andrew vivía en una de las casas flotantes más antiguas del Támesis, y a pesar de ser muy independiente estaba locamente enamorado de su esposa", señaló Jill McCullough, representante del actor.

McCullough destacó que la esposa del fallecido está "trágicamente atrapada en cuarentena en Australia, ya que acaba de llegar de Nueva Zelanda la semana pasada", reportó a una radio Británica.

Andrew fue un actor el cual realizaba doblajes y era entrenador de voz. Uno de los grandes trabajos que tuvo fue el tener un dialecto con varias estrellas de Hollywood, participando en diversas producciones como la de los Vengadores: Endgame y Sherlock Holmes.

Actualmente Jack trabajaba en un rodaje en The Batman el cual tuvo lugar en Reino Unido, que al igual que en los demás partes del mundo se han tenido que parar las grabaciones por las recomendaciones oficiales que se dieron a partir de que el coronavirus se declarara una pandemia mundial.