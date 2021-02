¡Morenaza de fuego! Angelique Boyer en mini short de mezclilla

Desde hace muchos años, Angelique Boyer ha lucido un look de rubia despampanante y distinguida; sin embargo, la actriz de "Imperio de Mentiras" (2020), también lució en algún momento de su carrera, una cabellera lacia y larga, en combinación con una piel apiñonada que hacían resaltar sus ojos azules.

Así lució la novia de Sebastián Rulli cuando posó para una sesión de fotos de calendario, en la que se le ve posando a un lado de una motocicleta y con algunos artefactos propios de un taller mecánico; sin embargo, Angelique Boyer -actriz de telenovelas- luce ¡irreconocible y muy diferente!

Lee también: Encantos de Angelique Boyer que desplazaron a Cecilia Galliano

Incluso, al ver el par de postales publicadas por una fanpage (página de fans) de la actriz bajo el perfil @angeliqueboyercl, muchos de sus seguidores creen que es un montaje y que en realidad no es Angelique Boyer la que posa así de atrevida y luciendo un look muy diferente a como normalmente están acostumbrados a verla.

Pero en los comentarios, la actriz de origen francés, que en esta ocasión paraece de otra nacionalidad, fue totalmente halagada por sus fanáticos, empezando por los fans del género masculino, quienes además de admirar la belleza de la actriz de 32 años, quedaron perdidamente enamorados.

"Bella asi de morenaa", "Muy bonita", "Cualquier look te queda fenomenal", "Que espetáculo de mulher", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Lee también: Angelique Boyer dijo 'Sí me caso' y no fue a Sebastián Rulli

Aunque hubo quien aseguró que el par de atrevidas instantáneas, fueron editadas en un conocido programa de edición de imágenes: "Que padre fotoshop".

Pero otros apostaron por que ese look no le quedaba bien a la ahora novia de Sebastián Rulli: "No pelo negro no". Así mismo, también hubo un fan que la defendió a capa y espada: "Envidia quien la critique!! Hermosa como Siempre".

Otros más apostaron por que su personaje de Teresa Chávez estaba de regreso: "Teresa regresó". Las fogosas postales, han alcanzado ya más de 16,740 'me gusta' y muchos más comentarios.