"Moonchild Mixes", el nuevo disco de Selena 27 años después de su muerte

El padre y la hermana de la finada cantante Selena Quintanilla que llevan por nombre Abraham y Suzette Quintanilla, sienten que están cumpliendo con la promesa que le hicieron a la artista hace 27 años, el día de su muerte: "Mantener su memoria viva a través de la música". Por eso lanzan este viernes "Moonchild Mixes", un nuevo disco con 10 canciones inéditas y tres remixes de la llamada reina del Tex-Mex.

Es lo que revelaron en una entrevista con Efe en la que admitieron que ha sido "agridulce" hablar de la producción, que "contiene temas que Selena grabó cuando tenía entre 13 y 16 años", pero que apenas ahora lograron pulir para que sonaran como si hubiera entrado al estudio recientemente para cantarlas.

El resultado los tiene "emocionados" y agradecidos. En especial al patriarca de los Quintanilla, quien lideró con su hijo A.B. (Abraham Isaac) Quintanilla el proyecto de principio a fin. A sus 83 años, sigue "maravillado y agradecido" con el apoyo y el cariño del público con su hija, lo que le demuestra que ella "en realidad ella nunca murió".

"El público todavía la recuerda. No la han olvidado y han estado esperando un proyecto así", afirmó el padre, quien destacó además que, "como siempre", se trató de un esfuerzo en el que participó toda la familia.

Suzette Quintanilla, la hermana mayor de Selena, estuvo a cargo del diseño gráfico del disco, el decimocuarto de la artista y el segundo después de su muerte. En familia escogieron el nombre de "Moonchild Mixes". "Selena es un nombre griego que quiere decir diosa de la luna. Ella le puso así a su marca de ropa y nos pareció perfecto para esta nueva era de su música", indica su hermana.

La cumbia es uno de los géneros musicales que más exploró Selena Quintanilla. Canciones como "Baila esta cumbia" y "Techno cumbia" fueron algunos de sus mayores éxitos. "Bidi bidi bom bom" y "Como la flor", dos de sus temas más conocidos, fueron producidos a ritmo de cumbia incluso antes de su muerte.

Por eso, A.B. Quintanilla decidió incorporar con fuerza el género en el nuevo disco. Es su especialidad; el hermano de la artista dio a sus exitosos grupos musicales los nombres de Kumbia Kings y Kumbia All Starz.

"Yo fui quien hizo las mezclas para todos sus discos en vinilo. Para este álbum usé elementos del mundo de la EDM (Electronic Dance Music), con arpegios en teclado, para darle el flow de la cumbia", explicó el productor y artista detrás del trabajo de Selena y Los Dinos, además de 18 álbumes propios tras la muerte de su hermana.

Para darle un toque de actualidad, A.B. bajó la tesitura de voz de Selena en canciones que ella grabó de niña "para que se oyera mayor; que sonara como sus fans están acostumbrados a oírla", explicó Suzette.

Selena Quintanilla fue asesinada a los 23 años por Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans, el 31 de marzo de 1995. Hoy en día tendría 51 años.

El primer sencillo del disco, "Como te quiero yo a ti", fue lanzado a finales de julio. La artista grabó el tema en 1987 como parte de su disco "Preciosa". En 2004, esa versión fue incluida en un álbum recopilatorio. A.B. Quintanilla informó que la modernizó completamente.

Esta canción aparece tres veces en "Moonchild Mixes", una con arreglos del género regional mexicano, otra con pop y otra como cumbia.

Otros temas son "Dame tu amor", "No llores más corazón", "Cariño mío", "Salta la ranita", "Corazoncito", "Dame tu amor" en versión regional mexicano y en cumbia, "Enamorada de ti", "Pensando en ti", "Sabes" y "Soy amiga".

Los Quintanilla anunciaron que tienen otras 40 grabaciones de Selena guardadas, pero aún no saben si seguirán sacando música.Lo que sí es seguro es que en 2023 se llevará a cabo "un gran concierto" para celebrar el legado de la artista, bajo la producción de TelevisaUnivisión.

"No es para conmemorar ninguna fecha en especial, sino para celebrarla a ella", destacó Suzette, quien ha sido la responsable de desarrollar el brazo empresarial de Q Productions, la empresa familiar, que incluye una línea de ropa, maquillaje con la compañía de cosméticos MAC, parte de Estée Lauder, festivales anuales y más. EFE

Con información de Alicia Civita, SELENA (Entrevista) / Agencia EFE Miami, (EE.UU.) / Fotografía Instagram Selena Quintanilla

