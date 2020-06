Montserrat Oliver, feliz a seis meses de matrimonio con Yaya Kosikova

Montserrat Oliver, reconocida modelo mexicana, empresaria, actriz, productora y conductora de televisión en México, celebra este sábado seis meses de casada con Yaya Kosikova, a través de una publicación que sin duda, ha causado revuelo en su cuenta oficial de Instagram.

En el post se puede apreciar la felicidad que ambas irradian al caminar tomadas de la mano de traje color blanco -ambas- y Monsterrar con un precioso ramo de flores blancas.

Como en muchos casos, este tiempo de confinamiento social y de atender obligatoriamente las normas de sanidad por el Covid-19, Montserrat y Yaya, han tenido el tiempo suficiente para conocerse más y mejor, lo que les ha permitido reafirmar su amor.

"Me acuerdo que cuando era chica los días se sentían largos, últimamente el tiempo no me alcanzaba para hacer todo lo que tenía que hacer antes de que acabara el día. Este tiempo de cuarentena me ayudo a conocer más a mi pareja y a mis animales, reafirma que lo más importante en la vida es la familia, la naturaleza, los animales y los amigos".