Monica Lewinsky pide a Beyoncé que borre una mención de una canción de 2013

Aprovechando que la cantante Beyoncé ha aceptado cambiar un par de canciones de su último disco "Renaissance", la activista y celebridad estadounidense Monica Lewinsky sugirió a la artista que elimine una mención sobre ella en la letra del tema "Partition", publicado en 2013.

Después de que Beyoncé confirmase el lunes que iba a volver a grabar la canción "Heated" para suprimir un término que en la cultura anglosajona se considera ofensivo hacia las personas con discapacidad, Lewinski hizo la petición con el mensaje: "ya que estamos en eso... 'Partition".

En "Partition", un corte de mensaje erótico que se editó en 2013, Beyoncé habla de la infidelidad y hace referencia al "affair" entre Lewinski y Bill Clinton, presidente de EE.UU. entre 1993 y 2001.

"Me desabrochó todos los botones y me desgarró la blusa / Le hizo un Mónica Lewinsky a todo mi vestido", rapea la artista en el tema.

Lewinski, que en respuesta a un usuario admitió que no se ha dirigido formalmente a Beyoncé, ya habló de esa mención en un artículo publicado en 2014 por la revista Vanity Fair en el que afirmaba que "todos los días alguien la menciona en un tuit o en un blog, y no de manera amable".

"Gracias, Beyoncé, pero si hablamos de verbos, creo que deberías mencionar a Bill Clinton", añadió.

Sobre esta circunstancia, Lewinski ofreció una charla TED en 2015 titulada "el precio de la vergüenza" en la que se presentó como una activista contra el acoso que prefiere tomarse con humor los comentarios sobre su persona, algo que le han recordado sus seguidores.

Por su parte, Beyoncé ya ha introducido dos cambios en el recién publicado "Renaissance".

Primero, retiró la palabra "spaz" del tema "Heated".

Mientras que en el inglés común "spaz" se refiere a las personas con algún tipo de parálisis motriz, en la jerga que habla la comunidad afroestadounidense, la palabra también significa "perder el control", "agitar" o "volverse loco".

Después, la artista alteró este miércoles la canción "Energy" en las plataformas de "streaming" para suprimir un fragmento ("sample") del clásico de hip-hop "Milkshake" después de que su cantante, Kelis, dijera que nadie le había pedido permiso para utilizarlo, a pesar de que los compositores del tema sí que estaban acreditados. EFE

