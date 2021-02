Molesto Fernando Carillo demanda a revista por discriminación

El actor Fernando Carrillo, ha hecho público recientemente en su cuenta oficial de Instagram que ha interpuesto una demanda contra un conocido medio de comunicación mexicano, debido a publicaciones discriminatorias en contra de su persona, y el actor asegura que por ello, no podrá llevar grandes planes que tenía hasta el momento de la publicación de las mismas, por lo que asegura, será una demanda histórica.

Fue en su perfil oficial que Fernando Carrillo, actor de origen venezolano y galán de telenovelas, ha dejado claro que va con todo contra la publicación por daño moral, entre otros asuntos, pues siente que han pisoteado sus derechos humanos. Pues en una de sus últimas ediciones, la revista publicó en su portada la supuesta relación sexual que existió entre el actor y Pedro Ferriz Hijar (hijo del periodista mexicano Pedro Ferriz de Con), así como con la modelo transexual Renata Altamirano; hecho que Carrillo demintió categóricamente.

"Creen que la @revistatvnotas es una publicación que respeta los derechos de los seres humanos y del gremio artístico? O abusan constantemente de los artistas? Así como mienten, también debería tener repercusiones serias su constante violación a los derechos humanos y civiles y tiene que existir algún castigo para las personas que causan tanto daño con mentiras y calumnias, además de incurrir constantemente en la delicada, DISCRIMINACION de géneros. Qué opinan? #amor #mexico #1 #ferreveryoung #justice #lies #media #fake #news #grateful #thankful #godisgood #amen", escribió Fernando Carrillo en el reciente clip de su última publicación.

"Efectivamente, este día viernes se introdujo, o introduje, junto a mi abogado, el Licenciado Alberto Bermejo, una demanda en contra de este medio nefasto de comunicación, llamado TVNotas, y la demanda fue introducida por daño moral y por haber arruinado el proyecto de vida que traía hasta ese entonces por culpa de sus publicaciones calumiadoras y homofóbicas...", empieza contando de su propia voz el actor y continuó:

"Así que está introducida la demanda, una demanda que considero una demanda histórica, de mano del abogado Alberto Bermejo quien es el líder de un equipo legal".

Pero esa no sería la única advertencia que el protagonista de "Rosalinda" (1999) haría en su publicación más reciente de Instagram, pues aunado a su vídeo, anexó otros más.

En un segundo clip, se ve al Licenciado Alberto Bermejo aseverando que: "Efectivamente se ha interpueso una demanda en contra del grupo editorial Notmusa, que se hace cargo de la publicación de la revista TVNotas, en una acción civil por daños y perjucios morales, derivado de publicaciones de contenido falso denigrando a la persona de Fernando Carrillo, de Don Pedro Ferriz Hijar y de Renata Altamirano teniendo relaciones sexuales promiscuas entre ellos, con notas absolutamente homofóbicas, afectando el derecho humano al respeto y sobre todo, a la propia intimidad".

Por otro lado, el Licenciado Bermejo argumenta que: "Ningún medio tiene el derecho de calumniar a ninguna persona con el objetivo de vender sus revistas. No es posible y no lo podemos permitir que valiéndose del poder publicitario que les da su tiraje -que son cientos de miles- además de redes sociales en Internet, lucre y obtenga dinero a costas del honor y de la reputación de una persona, sobre todo afirmando de Fernando Carrillo, fuere homosexual, y que aún si fuera cierto, no tienen derecho a calumniar a ninguna persona por su preferencia. Esto, definitivamente es violatorio de todo derecho".

Y continuó: "Así que el viernes pasado, se interpuso la demanda en tribunales de Quinta Roo, que recibieron una demanda histórica", finalizó.