Moisés Pasquel, el padre biológico de Silvia Pinal que la rechazó

Silvia Verónica Pinal Hidalgo, mejor conocida desde hace varias décadas como Silvia Pinal, es una de las actrices más completas de México; pues desde pequeña demostró su gusto por el canto y la música y más tarde, por la actuación. Cuando era apenas una adolescente, conoció a su padre biológico, Moisés Pasquel, quien era un importante ejecutivo de la radiodifusora XEW como director de orquesta, en la que más tarde figuró su hija Silvia, y aunque en un principio, Pasquel estuvo interesado en conocer a la niña, después le negó categóricamente, que lo llamara papá, pues para el resto del mundo, él no era su padre.

Fue su primer jefe que le ofreció participar como actriz de radionovela precisamente en la XEW en sus ratos libres, y aunque no era mucho el sueldo, ella estaba encantada porque hacía lo que realmente le apasionaba: las artes escénicas.

Pero apenas entró a trabajar Silvia a la empresa radiodifusora mexicana, se topó con su padre y éste cometió el error de llamarla hija, a lo que quien más tarde se convertiría en la Diva de México del Cine de Oro de México, le regresó el desplante advirtiéndole que no la volviera a llamar hija jamás.

La escena que se puede ver en la bioserie de la madre de Alejandra Guzmán, "Silvia Pinal, frente a ti", en la que Silvia le hace la misma jugada a Moisés Pasquel, se escucha decir al ejecutivo de la XEW: "¿Por qué hace tanto tiempo que no me llamas y no me vienes a visitar? a lo que Silvia le contesta: "He estado muy ocupada".

Pasquel continúa: "Ni siquiera me dijiste que ibas a debutar en radio" y Silvia -indignada- le responde: "No sabía que tenía que avisarte".

Pero en su intento de "hacer las pases" cuando Pinal estaba más grande y ya era toda una jovencita, le echó algunas flores por su excelente participación en la radionovela en la que participaba:

"Lo hiciste muy bien, ¡maravilloso", por lo que Silvia le agradeció el halago. Sin embargo, Moisés le dijo: "Si me hubieses dicho que querías trabajar en radio, te hubiera conseguido un personaje muchísimo mejor".

Pero rechazando cualquier oferta, Silvia arremetió contra su padre biológico: "Los trabajos me los puedo conseguir yo sola, gracias... ya casi tengo 15 años".

El padre sorprendido por la belleza de su hija hizo quizá el comentario que hubiera cambiado la historia entre ellos dos; no obstante, perdió toda oportunidad de reconciliación:

"¡Como pasa el tiempo, es increíble!, ¡Como me gustaría poder regalarte tu vestido de quince años y tu fiesta!..."; "No, gracias", le dijo en su cara, Silvia.

Pero fue la gota que derramó el vaso fue cuando él la llamó "hija". "No quieres hablar conmigo, ¿verdad?", "No, no quiero" y bajó los escalones para retirarse del estudio de grabación, cuando Moisés Pasquel le dijo: "¡Hija!" y Silvia se da la media vuelta diciéndole:

"Nunca más me vuelvas a llamar hija, ¡y mucho menos delante de otras personas!", evidenciando a Pasquel entre los actores que aún quedaban en el estudio, motivo por el cual, se le llenaron los ojos de lágrimas.

Por otro lado, Silvia Pinal dijo -mientras empezaba a narrar su vida-: "Mi único padre fue Don Luis Pinal, el que me dio su apellido, con el que recorrí el mundo entero... también con él tuve que ver más de una batalla, pero eso ya se los iré contando...".

Pues desde que la matriarca de la disnastía Pinal nació, su padre biológico no la buscó y mucho menos se hizo cargo de ella. Por lo que cuando ella tenía tres años, su madre de nombre María Luisa Hidalgo Aguilar, conoció a Don Luis Pinal, un militar y éste le propuso matrimonio, aceptando ella, la propuesta.

Por ese motivo, Silvia se apellida Pinal y no Pasquel. Sin embargo, la primer hija de Silvia, a la que llamó Sylvia, lleva el apellido de su abuelo biológico, Pasquel. Aunque Luis Pinal, fue un hombre que siempre las protegió y vio por ellas -Silvia,su hija y su madre-.