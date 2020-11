Modelo Tania Ruiz pide cerrar la boca y cuidar lo que dicen ante problemas

La novia de Enrique Peña Nieto, Tania Ruiz compartió un fuerte mensaje en sus redes sociales, luego del escándalo que vive la actriz, Sara Maldonado escribió contundentes palabras en su cuenta de Instagram.

Desde que Tania Ruiz empezó con la relación con el ex presidente de México, ha mantenido un perfil bajo y ha mantenido su relación alejada de los escándalos y ahora compartió un fuerte mensaje para las personas que se expresan en redes sociales.

"Cuiden sus palabras. Las palabras tienen un nivel de impacto muy fuerte. Hablen a través del corazón y no a través de la ira, el enojo y resentimiento. Como te gustaría que te hablarán? Es mejor siempre analizar las cosas y no cegarte. Porque abriendo los ojos se aprende más que abriendo la boca. Hay maneras en que las palabras influyen. Una es la que te lastima y otra la que te cambia. Así que bendice, construye y sana.. a través de tus palabras. Es mejor un tiempo de silencio e introspección a que las palabras equivocadas destruyan y el día de mañana sientas su efecto". escribió Tania Ruiz.

Quizá las palabras nada tienen que ver con lo que pasó con Sara Maldonado, ya que hace algunos días dijo que no importaba lo que pensarán los demás de ti, Tania Ruiz se ha caracterizado por sus acertadas palabras en su cuenta de Instagram:

"Nada de lo que hagan los demás te representa a ti, solo a ellos. Las palabras siempre son para conectar. Son nuestra raíz de comunicación. Somos lo que damos, lo que decimos, lo que hacemos y no lo que las demás personas responden. Da amor!! Jamás digas te doy porque me das. Hago lo que me haces. No pagues con la misma moneda. Tu da lo mejor, porque el mayor valor que le doy a un ser humano, es el de ser buena persona. Da mucho porque eres mucho!!, compartió la modelo hace días.

