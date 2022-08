Mitzy quiere aclarar todo con Verónica Castro y asegura que no le robó sus vestidos

Durante una época, Verónica Castro y el diseñador de modas Mitzy fueron muy buenos amigos y se les veía juntos por todos lados, construyendo una relación fuera del mundo de la farándula que terminó abruptamente y hasta la fecha no se dirigen la palabra.

El motivo por el que se habría roto la amistad se debe a un supuesto robo de vestidos que hizo el diseñador a su gran amiga, rumor que los ha perseguido y que fue “rescatado” hace unas semanas por el periodista de espectáculos Alex Kaffie en el programa “Sale el Sol”, donde afirmaba que eso fue lo que molestó a la “Chaparrita de oro”.

No obstante, Mitzy siempre ha negado dicha versión y ahora quiere aclarar todo con Verónica Castro pues asegura que nunca le haría algo así a la afamada actriz y dio su versión de lo que ocurrió y por qué se dice que le robó cerca de 40 vestidos.

Lee también: ¿Verónica Castro y Luis Miguel? Cristian Castro revela si aceptaría de padrastro al “Sol”

Quiere hacer las pases

En una entrevista con el programa “De primera mano”, de Imagen TV, el diseñador de 67 años fue cuestionado sobre el rumor que ha rondado en torno a él y Verónica Castro sobre un supuesto robo de algunas de las prendas más icónicas de la actriz, pero él no sólo lo negó, sino que dio su versión de los hechos.

Mitzy señaló que lo que ocurrió es que la presentadora de televisión le envío por su cuenta unos vestidos para que él se los vendiera, pero las piezas que le mandó no estaban en condiciones de ser ofertadas, por lo que no pudo hacerle ese favor.

Lee también: Así fue la “patadita” de la buena suerte que Verónica Castro le dio a su hijo Cristian

“Sí hay parte de la historia porque yo me fui una temporada a Miami y en ese (lapso) Verónica Castro me mandó seis maletas con vestidos, (me dijo) ‘oye, tengo muchos vestidos, ayúdame a venderlos’, Y yo le dije ‘ok’. Cuando yo vine y vi las maletas, porque tengo un papel firmado por ella, de los vestidos que me mandó nada se puede vender”, manifestó Jorge García Cárdenas, nombre verdadero del artista.

Mitzy sostuvo que las prendas enviadas por Verónica Castro no podían ser puestas en el mercado: “Yo le hice vestidos muy espectaculares, brillos y todo eso, pero de esos no mandó ninguno, envió todos los demás, entonces no los pude vender”, agregó.

El diseñador señaló que todo se trató de un malentendido pero Verónica Castro comenzó a dar declaraciones diciendo que él le había robado: “Me podrán acusar de todo, menos de ratero porque no haría eso nunca y mucho menos con Verónica Castro porque lo que yo tengo hacia ella es gratitud porque con ella empezamos".

¿Qué pasó con los vestidos?

Mitzy también indicó que él tiene en su poder esas maletas con los vestidos y cuando quiso regresárselos una persona lo sacó del equipo de Verónica Castro y la actriz ya no quiso escucharlo, pero no perdió la oportunidad de mandarle un mensaje a través de las cámaras para aclarar lo acontecido.

“Mi Vero preciosa, yo te sigo amando, tengo las seis maletas de vestidos conmigo, en el momento, ahorita mismo puedes mandar por ellos, ¿a dónde te los mando? Me gustaría entregarlos personalmente para decirle aquí está la lista de los vestidos, ahí están, a mí no me sirven para nada”, remató.

Síguenos en