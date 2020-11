Mirna Velasco, la hija no reconocida de Raúl Velasco y La India María

Durante las décadas de los años 70's y 80's, estaba en todo su apogeo Raúl Velasco, el recordado conductor del programa "Siempre en Domingo" de Televisa. Pero fue en ese tiempo que sorpresivamente, el presentador de TV tuvo un romance con María Elena Velasco Fragossi, mejor conocida como la India María; y dicha relación dejó evidencias, Mirna Velasco, la hija no reconocida de ambos famosos.

En entrevista para el programa Chisme No Like de YouTube, fue la propia Mirna quien contó a Javier Ceriani, algunos detalles de lo ha que ha sido su vida, después de enterarse que es hija de ambas estrellas fallecidas. Y de acuerdo a lo que la propia Mirna dijo, dichas revelaciones no las hace por dinero no por fama, ya que se ha ganado la lotería dos veces en Estados Unidos, país en el que radica desde que era una bebé. Además, la Casa Blanca le entregó un reconocimiento y ella es famosa por sus negocios.

La trágica historia de vida de Mirna empieza cuando después de darla a luz, su madre, La India María la regaló porque no la quería tener. Y fue en el mismo programa que se dijo que se la entregó a una mucama.

La hija de los Velasco, reveló que cuando ella era niña se dio cuenta que su padrastro acosaba a sus hermanas y cuando ella se lo comunicó a su mamá postiza le contestó que ella ni era su hija, que a ella y a su esposo le pagaban por cuidarla. Así mismo le hizo saber que sus padres tenían dinero y no la querían. Dijo también que en la casa a donde llegó a vivir creció siendo "la apestada", pues su padrastro le pegaba más que a sus hermanos.

"Al principio fue un golpe muy fuerte, pues dije: '¿Quien soy entonces?' Te sientes sola en el mundo, y yo siempre me preguntaba, '¿Por qué no me parezco a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas?, ¿por qué a mí siempre me están golpeando? ¡a ellas nunca les pegan! Yo sabía que algo estaba pasando pero nunca me imaginé que algo así tan feo".

Al cuestionamiento de Ceriani sobre que de ahí fue que se enteró que era adoptada, Mirna reveló que incluso ella no había sido la única, sino que también regalaron a su hermana Denisse Guerrero del grupo Belanova, sólo que a ella fue por adopción, no así con ella, a quien literalmente la botaron como si fuera cualquier cosa.

"Y cuando yo tenía 14 años, que fuimos a parar a la corte por todo este problema de abuso en el hogar, me fui a un fast room y nunca regresé, entonces yo solita me hice a mí misma desde los 14 años en la calle".

Incluso, agreció por no haber sido un aborto, pues finalmente la India María decidió tenerla, así como no sabe a cuántos más. Pues cree que puede tener más hermanos "regados" por otros lados.

"Nosotros somos súper fértiles, yo tuve 13 embarazos y 8 hijos, así que mi mamá pudo haber tenido muchos más, mismos que pudieron haberse escondido debajo del vestuario que usaba María Elena Velasco en su emblamático personaje".

Al preguntarle cuál es su postura respecto a su padre -Raúl Velasco-, Mirna dijo:

"Como me dijo mi madrastra, mi papás no me querían, entonces ¿por qué iba estar de rejuntada si no me querían reconocer, no querían nada conmigo? Porque era una relación fuera del matrimonio. Yo no quería arruinar la vida de ellos; yo no soy así, tengo un corazón. Entonces dije: 'Yo me voy por mi parte sola', y Dios siempre me ha cuidado".

Así que yo no busco dinero ni fama; si salí a la luz fue porque me mataron a mi hijo; su esposa lo mató y lo voy a comprobar en la Corte. Entonces me dije yo un día: 'Nunca voy a estar en paz hasta que sepa la verdad'...". Esto, después de revelar que tuvo una visión con él y su hijo le dijo que sí lo habían matado.

"Entonces dije: 'Me voy a ser una mujer muy famosa, voy a salir a decir mi vida, voy a decir la verdad, porque la verdad siempre gana y Dios me va a apoyar en esto".

Incluso, contó que el reconocimiento que le había otorgado la Casa Blanca por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue debido a su integridad como mujer y la fuerza que ha tenido para salir adelante, pues no importa tanto que venga de Trump, pues pudo haber sido de Obama, sin embargo, lo importante del mismo es porque ella siempre se había considerado poca cosa por su historia de vida.

