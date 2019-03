Miley Cyrus revive a Hannah Montana y causa controversia: Video

Miley Cyrus desató la locura entre sus seguidores al revivir a Hannah Montana, la cantante se puso la peluca del popular personaje protagonista de la serie de Disney. En videos que subió a su cuenta de Twitter se le puede ver personificada de la adolescente con la que muchos de nosotros la identificamos.

Hace ocho años Hannah Montana dejó de ser transmitida pero marcó la vida de Miley Cyrus, quien recientemente confesó que aún la sigue llevando en su corazón y recordarla le levanta el ego.

En videos de Twitter Miley Cyrus lució la peluca rubia con le que le dava vida a Hannah, además cantó el tema Best Of Both Worlds, mismo que fuera el intro de la serie.

Hannah Montana lanzó a la fama y estrellato a Cyrus, hija del músico Billy Ray Cyrus. Sus fans enloquecieron con ella reviviendo aquellos tiempos cuando era una adolescente, con una fotografía comparativa de cuando participaba en la serie y una de la actualidad.

Hannah is punk now! ☦nbsp;️ pic.twitter.com/I4nUdajchD — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 29 de marzo de 2019