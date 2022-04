Miguel, hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel que tiene gran parecido al cantante, aseguran

Pese que la actriz Aracely Arámbula no ha mostrado abiertamente a sus hijos en las redes sociales, una que otra fotografía de ellos ha sido filtrada por los usuarios de las mismas y/o la web, por lo que recién, se ha podido ver el rostro de Miguel Gallego Arámbula -el mayor de los dos niños- de quien se ha dicho que su parecido con su padre, el cantante Luis Miguel, es evidente.

Es a través de un vídeo que circula en YouTube, que se puede ver una postal del menor que el pasado 15 de enero cumplió 15 años (2007) y del que se dice que su parecido es enorme al de "El Sol" de México. Pues hasta se habla de que tanto el corte de cabello como su forma de caminar lo hacen parecerse mucho al cantante de origen puertorriqueño.

No obstante, una mala decisión y comportamiento del intérprete de "La Chica del Bikini Azul" de los 90's, terminó con la hermosa historia de amor que existió entre ellos, según la propia 'Chule' ha dicho frente a cámaras de televisión y micrófonos en diversas ocasiones, por lo que hasta ahorita no está dispuesta a mancharla, pues en su momento, estaría dispuesta a hacer un proyecto en el que cuente de su propia autoría lo que vivieron juntos.

La relación de noviazgo de Aracely Arámbula y Luis Miguel inició alrededor del 2005 y de inmediato concretaron sus planes de pareja; dos años más tarde, nació el primogénito de los famosos, al que bautizaron como Miguel Gallego Arámbula. "Cuando estábamos juntos, llevábamos un año buscando a Miguel", dijo hace tiempo la actriz a la revista "Hola, México"; y así mismo, dejó ver en aquél entonces que su emoción al enterarse fue tanta, que estuvo a punto de la lágrima.

En su momento, y tras concebir a Daniel en 2009 -el segundo hijo de la pareja- Polo Martínez -el manager de Luis Miguel-, explicó que la relación terminó debido a que Aracely Arámbula dijo que regresaría a trabajar, cuando ya había dicho que ella se quedaría cuidando de su familia en casa, lo que por supuesto a 'El Sol' no le agradó nada.

Por otro lado, según la percepción de los internautas sobre que Miguel tiene gran parecido con el cantante, ha traspasado opiniones pues luego de que hace unos meses Aracely compartiera a través de sus historias de Instagram un vídeo del momento en el que su hijo Daniel cantaba sentado afuera de la piscina, "Can't Stop the Feeling!", una canción de Justin Timberlake, generó comentarios de los internautas que el menor de los hermanos Gallego Arámbula, podría seguir los pasos de su padre en la música.

En tanto, se sabe que la convivencia y todo tipo de apoyo, incluso el económico, ha brillado por su ausencia por parte del cantante, pues todo pasó a raíz de la separación de Aracely Arámbula, pues Guillermo Pous, el abogado de la actriz reveló a un programa de espectáculos de la televisión mexicana que Luis Miguel tenía ya un año sin depositar un solo peso a la actriz para la manutención de sus hijos.

No obstante, y afortunadamente a Aracely Arámbula le ha llovido el trabajo, por lo que, aunque sea responsabilidad del padre, apoyarlos económicamente, es un hecho que a los niños no les hace falta nada materialmente hablando.

