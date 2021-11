Luego de haber pasado por un caos existencial durante 2020 tras cerrar sus redes sociales, el cantante de origen panameño-español Miguel Bosé trabajó en un material autobiográfico bajo el título "El Hijo del Capitán Trueno" que guarda sus memorias y detalla su vida como persona en el seno familiar.

Así lo anunció este martes la editorial Espasa, que destaca la habilidad del cantante por "pulverizar los prejuicios" (hacer polvo). Mientras que la agencia EFE ha titulado el hecho como: "Miguel Bosé "pulveriza" prejuicios en sus memorias, que salen el día 10 [de noviembre]".

"El Hijo del Capitán Trueno", libro que escribiera el también coach de "La Voz" de TV Azteca en México, es un material que cuenta una historia como si fuera un cuento para niños; así lo explicó la propia editorial:

Una historia que comienza, explica Espasa en un comunicado, como los cuentos: "unos niños perdidos a merced de un padre todopoderoso, acostumbrado a que su voluntad fuera ley, y una madre arrolladora de belleza legendaria". Eran el famoso torero Luis Miguel Dominguín y la actriz y modelo Lucía Bosé.

"Generoso y audaz como nunca le hemos visto, el autor nos ofrece la cara menos conocida de personajes memorables, desde un Picasso vulnerable y crepuscular, al hermoso y maldito Helmut Berger", dice la editorial, que explica cómo el lector asistirá en el relato a capeas taurinas con Sofía Loren y Carlo Ponti, Deborah Kerr, Claudia Cardinale o John Wayne. EFE

Con sus redes sociales reabiertas al público, el cantante de 65 años ha vuelto a dejar claro que la línea del respeto y la dimensión del apoyo de su público es lo que necesita. Por otro lado, el pasado 13 de agosto, dio un aviso importante a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram:

Miguel Bosé lanza libro "El Hijo del Capitán Trueno" que detalla su vida. Foto Instagram Editorial Espasa

"QUERID@S AMIG@S HASTA AQUÍ ESTE TREMENDO VIAJE. VOY A SEGUIR TRABAJANDO IDEAS Y PROYECTOS QUE PIDEN SU VEZ PARA VER LA LUZ. NOS VOLVEREMOS A ENCONTRAR A FINALES DE OCTUBRE, JUSTO ANTES DE LA PUBLICACIÓN DE MI AUTOBIOGRFÍA. PARA ENTONCES HABRÁ DE NUEVO MUCHA NOTICIA Y TRASIEGO... GRACIAS POR TODO A TOD@S Y HASTA LA VISTA!!!!".

Y el pasado 2 de septiembre (hace justo un mes), el intérprete de "Tu Amante Bandido" (1980), publicó una postal con la portada de su libro y a la par, expresó su emoción por lanzar su material autobiográfico: "YA ESTÁ!!!!! A PRIMEROS DE NOVIEMBRE ESTARÁ A DISPOSICIÓN. OS VOY CONTANDO."

La sorpresa es que a la par del lanzamiento de su libro, la plataforma de streaming Paramount Plus, también trabajará en llevar la vida del legendario cantante Miguel Bosé a la pantalla chica mediante una bioserie y el cantante lo compartió en su perfil de Instagram:

"We are excited to announce today the development of a new Paramount+ Original based on the life of international superstar Miguel Bosé. VIS will begin filming the biopic alongside Shine Iberia, Elefantec global and Legacy Rock in Q1'2022".

(Nos complace anunciar hoy el desarrollo de un nuevo Paramount + Original basado en la vida de la superestrella internacional Miguel Bosé. VIS comenzará a filmar la película biográfica junto a Shine Iberia, Global Elephant y Legacy Rock en el primer trimestre de 2022).

Con información de MIGUEL BOSÉ / Agencia Madrid, España / Fotografía Instagram Miguel Bosé

