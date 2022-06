Mientras Piqué se divierte con otra, Shakira fabrica a su hombre ideal

Todo parecía indicar que ellos eran la pareja perfecta pero no era así; y mientras se descubrió que el futbolista español Gerard Piqué le fue infiel con una azafata veinte años menor que la madre de sus hijos, la cantante colombiana ¡Shakira, fabrica a su hombre ideal!

Y es que, tras destaparse que Gerard Piqué le había sido infiel a Shakira desde hace algunos meses, la colombiana unió su talento a su colega puertorriqueño Rauw Alejandro para hacer lo que más le gusta: su música, y con ello ha aprovechado para hacer público su decepción hacia el padre de sus hijos Milan y Sasha.

Y para que no quede cabo suelto, en el vídeo de uno de sus más recientes éxitos como es "Te Felicito" (2022), se puede ver cómo es que Shakira construye a su hombre ideal; y a través de su cuenta de Instagram, la colombiana dijo:

"Se supone que aquí está la cabeza de Rauw [me asusté de verdad], y luego un tercer set que es el taller de la mecánica, soldadora; se supone que ahí es donde estoy construyendo el hombre ideal... Le voy a ajustar unas tuercas...".

Y al pie de la publicación se lee: "Tengo los mejores fans del mundo! No puedo creer que #TeFelicito acaba de pasar los 150 MILLONES DE VISTAS en @YouTube y ya cuenta con más de 100 MILLONES DE REPRODUCCIONES en @spotify... Para celebrar les dejo un vídeo especial detrás del set del vídeo en mi canal de YouTube!".

Lo que supone que con ello, Shakira le está diciendo al mundo que Gerard Piqué es un hombre de dos caras, un muy buen actor, que finge amarla cuando en realidad ella no es la única y más bien existe otra mujer que le ha robado su amor y su atención.

Y no por nada, la colombiana más exitosa de todas, no ha parado de recibir mensaje de apoyo de sus fans, quienes le han escrito sus percepciones y una ferviente fanática le ha preguntado: "Shak! Es cierto que ya grabaste una colaboración con @karolg y que van a llegar juntas a los Premios Juventud 2022???".

Y alguien más le solicita que vea su coreografía en honor a ella: "Hola Shakira por favor mira mi último reel el más reciente hice mi propia coreografía de #TeFelicito saludos desde Barranquilla", "Piqué se arrepiente. Ahora se da cuenta del diamante que ha perdido".

"Definitivamente tienes los mejores fans del mundo, en toda tu trayectoria siempre te apoyamos! Me encantas desde el inicio! Love" y "No existe hombre ideal, guapa! Cada uno tiene su particularidad...lo normal".

Y mientras Piqué se ha ido de su lado y Shakira está enfocada en crear y fabricar a su hombre ideal, más de 116,030 seguidores, le han regalado un corazón rojo y se pueden leer más de 1,310 comentarios.

