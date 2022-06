Mientras Ingrid Coronado no reacciona, otros famosos lamentan la muerte de Fernando del Solar

Mientras que Ingrid Coronado no reacciona a través de sus redes sociales, otros famosos lamentaron el deceso del actor y conductor de televisión, Fernando del Solar.

Efraín Barrera, comunicador, conferencista y ex compañero de Fernado Del Solar en Venga la Alegría, hace varios años, siguió en contacto con él en todo momento y era parte de sus chats de WhatsApp más cercanos.

"Somos algunos amigos que estamos ahí y los que lamentamos profundamente su fallecimiento. Siempre lo vamos a recordar tirando buena vibra, de sus últimos mensajes era que estaba feliz por el tema de sus conferencias. Las estaba dando muy contento. Incluso me invitó a que lo acompañara a alguna de sus giras, estaba viajando mucho", detalló Barrera en entrevista.

Este jueves fue confirmada la muerte de Fernando, quien nació en Buenos Aires y tenía 49 años, fue esposo de Ingrid Coronado y de quien se separó en el 2015, tras tres siete años de relación (tres casados) y luego de que convaleciera tras el diagnóstico de cáncer de pulmón que lo aquejó desde entonces. Con la ex Garibaldi tuvo a sus hijos, Luciano y Paolo.

En su club de amigos más cercano, figuraban el actor Rodrigo Cachero y el empresario y ex esposo de Lidia Ávila (de OV7), Paulo Lauría, así como Adrián Patiño, ex realizador de Venga la Alegría. "Todavía no puedo decir nada. Aún no puedo ni subir una foto en las redes, para despedirme. Necesito tiempo para procesarlo", respondió Lauría al solicitarle un comentario sobre su entrañable amigo.

Casado ya con Anna Ferro, quien aún no ha definido qué sucederá con su cuerpo, Fernando del Solar siempre será recordado como alguien sonriente y muy ameno, lejos de la malicia y la negatividad. "La esperanza era una de sus palabras recurrentes, decía 'la felicidad eres tú'. Estaba muy contento por sus conferencias.

"Previo a la pandemia del Covid tuvo altas y bajas de su enfermedad (cáncer). Gran parte de la gente lo sabía. Tenía una fuerza muy cabrona era un guerrero, un luchador", manifestó Barrera sobre quien fue conductor de Hoy por tres semanas. Y afirmó, conmovido y conmocionado, que siempre tendrá al ex modelo, presente en la mente.

"Siempre armable, brutalmente honesto, siempre te tiraba buena onda. Veía en la gente lo positivo cuando le diagnosticaron cáncer creo que lo exponencial, se hizo más fuerte, más positivo, amaba la vida", enfatizó Barrera.

