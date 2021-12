Mientras Aracely Arámbula cantaba las Mañanitas a la Virgen, pedía por Vicente Fernández

Como en años anteriores, la actriz Aracely Arámbula llegó a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, para cantarle a la Virgen de Guadalupe mientras pedía por la salud de Vicente Fernández. Junto a otros artistas como Edith Márquez, Margarita 'La Diosa de la Cumbia', Aída y Valeria Cuevas, Alexander Acha, Germán Montero, Banda La Adictiva y Joss Favela, fue que 'la Chule', entonó un canto de devoción por 'la Morenita del Tepeyac'.

Los cantantes antes mencionados cantaron juntos "La Guadalupana", canción que hace algunos años, Alexander Acha -hijo del cantante Emmanuel-, hiciera suya con una versión renovada en música pop. Posteriormente, fueron cantando uno a uno de manera particular a la Virgen de Guadalupe.

Cuando llegó el turno de Aracely Arámbula, cantó para la Virgen un tema que alude a lo sucedido este 2021 bajo el título de "Mucha Salud y Paz" de Cary Castañeda y al finalizar la canción, la ex de Luis Miguel pidió por la salud de su madre, Doña Socorro Jaques, quien se encuentra delicada de salud, según lo dejó ver la también cantante.

Y entre sus plegarias dijo: "Virgencita, gracias madre mía, por permitirme estar aquí un año más. Esta canción fue dedicada con toda el alma a mi madre, te pido por la salud de ella que es quien ha inculcado esta devoción hacia ti desde niña, por la salud de mi madre, de mi padre, porque sigas protegiendo a mis hijos como lo haces".

Así mismo pidió por los enfermos, en especial, el cantante Vicente Fernández, quien dejó de existir la mañana de este domingo 12 de diciembre de 2021:

porque protejas a todos los enfermos, a todo tu pueblo amado, aquí en México y en todos los países donde nos ven. Todo tu amor nos bañe y nos proteja. De nuestro Vicente Fernández y de toda la gente que te necesita, madre santa. Gracias por permitirme estar aquí, te amo.

Aracely Arámbula asistió de gala con un vestido mexicano tipo chiapaneco floreado y bordado en organza, sí como una blusa color azul rey que terminó con un cuello de la misma tela traslúcida. El tocado, fue confeccionado con flores y recogió su cabello con una trenza que daba vuelta su cabeza. El maquillaje fue otro de los elementos que resaltaron la belleza de 'la Chule', pues las sombras de los párpados eran color rosa y azul.

Posteriormente se reunió al grupo de artistas a cantarle las tradicionales Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, no sin antes, derramar unas lágrimas de emoción cuando le cantó ella sola.

Por otro lado, la protagonista de "La Doña" (2016-2020) de Telemundo, compartió en su cuenta de Instagram, su participación a través de la señal de TV Azteca.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!