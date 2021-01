Michelle Vieth presume cuerpazo a sus 41 años en bañador

Conocida por participar en diferentes telenovelas de Televisa, Michelle Vieth, luce cuerpazo, a pesar de que ya tuvo cuatro hijos, su figura sigue siendo envidiable a su s 41 años y ni la pandemia la hizo subir de peso.

La rubia, se muestra sentada en un columpio de madera, al mismo tiempo que roza el agua del mar con sus pies, con un traje de baño negro de dos piezas, y una cachucha para el sol, en la imagen se le ve radiante y feliz, su sonrisa lo dice todo.

“And then. It hits you. HAPPINESS. #acapulco #piedelacuesta #laguna @visitacapulco @visitguerrero @hablabiendeaca, fue el texto con el que Michelle Vieth acompañó el post, que llegó a más de 23 mil reacciones.

Michelle Vieth luce cuerpazo. Instagram Michelle Vieth

Lee también: Tormentoso amor encontró Michelle Vieth en Pequeña Traviesa

“Cual es tu dieta porfa”, Al natural mucho mejor”, “Te vez genial”, “Sin duda estás muy bien” “Simplemente hermosa”, “Qué bárbara !!! Te ves espectacular hermana”, fueron algunos de los mensajes en la publicación de Michelle Vieth.

Es así a través de sus redes sociales donde tiene contacto con sus seguidores, ya que por el momento se encuentra alejada de la televisión.

Recordemos que Michelle Vieth, decidió alejarse de los melodramas para abrirse paso en la conducción, por lo que tuvo que salir del programa que recientemente conducía el cual era “Tu Casa TV”, mismo que tuvo que cerrar sus puertas debido a la crisis económica causada por la pandemia.

Después de eso volvió a la televisora San Angel al lado de Rafael Jaitovich y Ximena Córdoba en el programa “+Noches”, fue donde tuvo la oportunidad de regresar a la televisión y se especula si pudiera regresar a las telenovelas.

Michelle Vieth. Instagram Michelle Vieth

Lee también: ¿Amigas y Rivales? Michelle Vieth “desgreña” a Aracely Arámbula

Hoy en día, Michelle Vieth tiene un novio es 14 años menor que ella, por lo que habló por primera vez al respecto de ese tema, aunque ya están juntos desde mayo del año pasado.

“Para el amor no hay edad. Creo que lo que se ve no se juzga. Si yo estoy feliz, él está feliz, todos estamos felices ¿Cuál es el problema?”, dijo la protagonista de “Amigas y Rivales”.

Y tras preguntarle sobre su relación de su actual pareja con sus hijos comentó que todos se la llevan bien “Muy bien, todos somos una familia muy feliz. Todos nos llevamos muy bien, jugamos, no la pasamos bomba. Creo que lo que se ve no se juzga”, dijo al respecto la ex de Héctor Soberón.