Michelle Vieth de luto por la muerte de un ser querido; lamenta no haber llegado a tiempo

La actriz mexicana Michelle Vieth se encuentra de luto por la muerte de un ser querido. Se trata de su abuelo, de quien pese a los esfuerzos que hizo no logró legar a tiempo para despedirse y verlo por última vez.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la actriz del melodrama de Televisa, Mi fortuna es amarte, compartió una serie de fotografías de ella y su abuelo, las cuales acompañó con unas emotivas palabras en las que también lamentó no haber llegado a tiempo para despedirlo.

“OPA… Mine Schatzito… Mi Wapo… Celebro ese amor único que nos teníamos… Todo lo que se, lo que soy fue Gracias a ti… (y a Oma) Corrí, Volé lo más que pude pero por más que lo intente no pude llegar a darte tu último Kuss … Sigues y seguirás como siempre en mi corazón, en mi alma, en nuestra familia… Prometemos cuidar a Oma como solo tú sabías .. TE AMAMOS … Ein kuss sum Himmel • WERNER HERMANN PAETAU KHIN Schlaf Schön mine Opa Auf Wiedersehen”, escribió Michelle Vieth junto a las imágenes.

En publicaciones anteriores Michelle Vieth había manifestado que su abuelo había sido como su padre, puesla cuidó desde niña, además de brindarle todo su apoyo para que ella se convirtiera en actriz. Cabe mencionar que horas antes del deceso de su familiar, la protagonista de Mi pequeña Traviesa empleó sus redes sociales para denunciar el acoso de los medios al ser captada en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Visiblemente afectada por el estado de salud de su abuelo, la famosa compartió un video en el que le pide a la prensa respetar este momento tan privado y delicado.

“Solo lo voy a dejar unos minutos a manera de DENUNCIA !! BASTA YA !! #Repost @edendorantes1 with @make_repost. MICHELLE VIETH. CONMOVIDA POR SALUD DE SU ABUELO. Cuando alguien sea quien sea te suplica te pide que PORFAVOR RESPETES… SE HACE ESO SI ERES HUMANO Y TIENES CORAZÓN .. Pero si eres escoria y no tienes ni un ápice de humanidad en tu alma haces lo que @edendorantes1 en estos momentos acaba de hacer … YA FUE SUFICIENTE NO MÁS !! Respeto a la prensa pero no a quienes con el dolor ajeno de toda una familia HACEN ESTO !! BASTA!!”, manifestó la actriz de 42 años.

Cabe mencionar que ante el deceso de su abuelo, Michelle Vieth, recibió un sinfín de muestras de cariño por parte de su millón de seguidores de Instagram.

"Te mando un abrazo fuerte paiasanita!!", "Mi más sentido pésame para ti y toda tu familia que Dios lo tenga en su Santa gloria, pronta resignación", "Te quiero mucho mi Mich. Te mando millones de besos, tu Opa siempre en tu corazón", "El dolor más grande los abuelitos son nuestro ángel", "Fortaleza para ti y los tuyos... Bendiciones!!!! ", son algunas de las muestras de cariño que la famosa recibió.

Celebridades como Andrea Legarreta, Carlos de la Mota, Raquel Bigorra y Geraldine Bazán, también le enviaron fuerzas y pronta resignación aMichelle Vieth.

