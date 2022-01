Michelle Salas regresa de emergencia a Estados Unidos: ‘Estoy destrozada’

Aunque en días pasados había regresado a México para pasar la Navidad con su madre Stephanie Salas y su familia, Michelle Salas tuvo que regresar de emergencia a Estados Unidos previo al año nuevo, por una razón muy importante para ella, preocupando a sus admiradores en redes sociales tras compartir un emotivo mensaje.

En sus historias de Instagram, la modelo mexicana, nieta de la diva del cine y la TV Silvia Pinal, se confesó y admitió que 2021 había sido un año muy complicado para ella y que no estaba terminando de la mejor manera, asegurando incluso que no la estaba pasando muy bien y sostuvo: “Estoy destrozada”.

Aunque Michelle Salas había regresado a México para estar esta temporada con su familia, tuvo que volver de emergencia a Estados Unidos por un problema que se presentó de última hora y que la orilló a dejar todo para tratar de solucionarlo, cerrando el año no tan bien como le hubiera gustado.

Previo a tomar el avión de regreso a la unión americana, Michelle Salas había compartido en su cuenta de Instagram diversas fotografías de lo bien que se le estaba pasando con su familia en Navidad, pero no contaba con que algo cambiaría sus planes en tan sólo unos días.

La hija de Luis Miguel subió en sus historias de Instagram que estaba volando de regreso a Estados Unidos y causó preocupación inmediata entre sus casi 2 millones de seguidores: “Drenada física y mentalmente. Viaje de urgencia, de último momento y no por las mejores circunstancias”.

Michelle Salas reveló que la última parte del 2021 no fue miel sobre hojuelas y por ello se había ausentado un poco de las redes sociales, admitiendo que se enfrentó a eventos complicados y para cerrar el año se le presentó una situación de emergencia con su mascota, que la orilló a regresar de forma inmediata a Estados Unidos.

“Estas últimas semanas han sido inmensamente duras para mí. Es por eso que me he desaparecido un poco por aquí. No encuentro el consuelo ni las ganas de pretender que estoy bien cuando estoy destrozada por dentro. El 2021 ha sido un año que me ha puesto muchos obstáculos”, escribió en un sobretexto la modelo, junto con una fotografía de ella en una clínica.

“Me rompí el ligamento, perdí a un ser muy querido, la salud de uno de mis familiares más cercanos estuvo en riesgo, y ahora mi amor, mi gatito Valentino. Escribo esto desde la clínica en donde lo están tratando de un tumorcito en la lengua que le descubrieron hace un par de días. Todavía no se sabe muy bien qué pasará y cuáles son las opciones”, agregó la hija de Stephanie Salas.

“Aunque uno no quisiera perder la fe, hay veces que siento que me derrumbo en mil pedacitos”, señaló Michelle Salas, quien pidió a sus fans orar por su gatito, el cual es muy importante pues ha estado con ella durante los últimos ocho años, confirmando su gran amor por los animales y mostrándose verdaderamente afectada por la situación que está pasando: “Es mi mejor amigo, el ser que más quiero”.

Michelle Salas preocupó a sus fans tras viajar de emergencia a Estados Unidos. Foto Instagram Michelle Salas

