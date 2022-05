Michelle Rubalcava arremete contra Laura G; le recuerda el 'cabañazo' con Loret de Mola

A poco más de 10 años de que Laura G y Loret de Mola estuvieran en el ojo del huracán luego de que los captaran saliendo de una cabaña en el Estado de México, donde pasaron horas encerrados, el conductor de televisión, Michelle Rubalcaba le recordó el escándalo a la presentadora de Venga la Alegría de Tv Azteca el cabañazo.

Fue durante una emisión del programa Vivalavi que Michelle Rubalcava arremetió en contra de Laura G tras abordar la entrevista que la presentadora ofreció a la periodista Inés Moreno, en donde habló de los supuestos malos tratos en Televisa, empresa para la que trabajó por más de 10 años y en donde aseguró que no la valoraron.

"Lo peor es que estando ahí no te sientes valorada. Hay un temor de subir al cuarto piso y renegociar tu contrato, porque siempre es esto de que hay alguien mejor y sí hay alguien mejor pero no te sientes con esa libertad de decir, 'oye, yo valgo esto'", expresó a Laura G. Ante estás declaraciones, Michelle Rubalcava, confesó en el matutino de Multimedios que él tuvo una desagradable experiencia con la conductora, quien en una ocasión lo ofendió pero aseguró que a muchas personas les cae mal.

“No me quiero dejar llevar por lo que dicen, pero sí cuando el río suena es que agua lleva. A mí rara vez me hablan bien de Laura G. No es nada contra ella, no lo hago como por venganza, siempre me ha caído mal”, dijo el presentador.

Asimismo, el ex conductor del programa De primera mano señaló que en varias ocasiones Laura G le buscó “pleito a lo menso” con él, pues “yo nunca había dicho algo malo de ella aunque me caía muy mal”. Michelle Rubalcava expresó que sus diferencias con la conductora empezaron cuando ella dio la noticia de que él sería parte del matutino de Televisa, pues se expresó muy mal de él.

“Cuando se había dicho que yo iba a entrar a un matutino en Televisa, ella dio la noticia en su programa de radio, me lo paso alguien, y dice: ‘Ojalá sí se ponga vivo porque no nada más por vestirse bonito se merezca su lugar en la tele’”, recordó el ex conductor de Primera Mano . Pero no fue todo, ya que Michelle finalizó su comentario con tremenda indirecta para Laura G, le recordó su cabañazo y aseguró que no era por venganza.

“Yo no me ando buscando mis entradas a las televisoras en las afueras, en las cabañas (haciendo referencia a la polémica que envolvió a la famosa con Loret de Mola ). Que primero ella vea el pasado que trae y después ande criticando a los compañeros”, expresó el presentador.

