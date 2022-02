Michelle Rodríguez revela que la han rechazado por su físico: "Mi primera dieta la hice a los 8"

La famosa y carismática actriz y comediante, Michelle Rodríguez, rompió en llanto en una reciente entrevista tras revelar cómo fueron sus inicios en el medio del espectáculo. La también cantante fue rechazada una y otra vez durante audiciones por su físico, situación que la llevó a ponerse a dieta muy pequeña.

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado que Michelle Rodríguez abrió su corazón y contó que desde día siempre quiso aparecer en las pantallas y pisar escenarios, sin embargo, no fue nada fácil llegar hasta donde está, pues en repetidas ocasiones la hicieron de menos por su físico, sin embargo, nunca se rindió.

“No cabes aquí, nadie te va a dejar hacer esto porque no te ves como las demás”, fueron algunos de los despiados comentarios que la actriz escuchó por no tener el físico perfecto y mientras intentaba alcanzar uno de sus más grandes sueños; pertecenecer al medio del entretenimiento; situación que la obligó a ponerse a dieta.

“Cuando empieza a funcionar piensas que estás equivocada, pero sí creo que personalmente empecé a cuestionarlo, jamás se me ocurrió que pudieran hacer algo donde yo cupiera”, epresó la famosa durante la charla con Yordi Rosado, debido a que en un momento de su vida creyó todos los comentarios discriminatorios.

Michelle Rodríguez aprovechó para expresar que ella siempre ha sido llenita desde niña por lo que desde que tenía 8 años comenzó una horrible dieta.

“El físico es algo que siempre ha sido un tema en mi vida, yo soy una mujer de complexión robusta desde niña, soy gorda, he tenido la conciencia de que mi cuerpo es diferente y sí ha sido un tema”, indicó la actriz.

“Ha sido un tema alrededor de mi vida porque conecta en muchos aspectos. Mis papás son médicos, siempre están preocupados por mi salud. Mi primera dieta la hice a los 8 y para mí era horrible. Me mandaban media torta a la escuela porque la niña no puede comer tanto. Yo tenía otra amiga que llegaba con un tupper con salchichas, papas, sándwich es con lo que no contaban en mi casa”, recordó la artista.

A diferencia de lo que muchos piensan de que ella lleva una vida sedentaria, Michelle Rodríguez aseguró que su cuerpo ha cambiado gracias a que hace ejercicio y dieta, sin embargo, no es la modelo que todos quisieran, por lo que con el paso de los años ha aprendido a amarse.

“Puedo hacer dieta, ejercicio y es posible que mi cuerpo no cambie, no soy esa persona que está acostada comiendo papas. Me gusta mucho hacer lo que hago, lo disfruto muchísimo, el amor y la pasión verdaderamente son cosas muy poderosas, hacer lo que hago es lo que me mantiene viva”, concluyó.

