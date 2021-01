Michelle Renaud y Danilo Carrera dieron positivo al virus

Michell Renaud y Danilo Carrera sorprendieron al revelar que dieron positivo al coronavirus, sin embargo, la pareja protagónica de la telenovela de Televisa, Quererlo Todo, decidió ocultarlo, pues se enfermeron en plenas fechas decembrinas. Fue a través de una entrevista con el programa Hoy, que los actores anunciaron que no la habían pasado nada bien.

Danilo Carrera y Michelle Renaud señalaron que el virus los atacó muy fuerte, pues los síntomas que tuvieron los obligó a estar en cama. “Estuvo muy fuerte […] A nosotros nos pegó bastante fuerte”, dijo la actriz durante la entrevista para el matutino. Por su parte, el modelo y futbolista ecuatoriano, indicó que tuvieron síntomas como dolor de cabeza y cuerpo.

“Estuvimos muy débiles, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, muchísimo frío, un poco de tos, todo, menos falta de oxígeno gracias a Dios”, explicó el actor de Televisa, además de destacar que la decisión de callar fue porque él y Michell Ranaud fue muy personal, dejando claro que la empresa no les prohibió decir que estaban enfermos.

Lee también: Michelle Renaud impacta a fans en escenas de ‘Quererlo Todo'

“Lo hablamos Mich y yo […] y (decidimos que) no, yo creo que debemos de pasarla aquí nosotros tranquilos La Navidad sin preocupar a nadie, más que nada (fue eso), nadie nos va a prohibir y menos aquí en la empresa decir y comunicar lo que pasa con nuestra salud”, indicó el galán de Televisa.

Danilo Carrera señaló que el productor de la novela, Ignacio Sada, les indicó que podían regresar a los foros de grabación ya que estuvieran completamente recuperados y libres del virus.

Lee también: Tercera en discordia entre ¿Michelle Renaud y Danilo Carrera?

“Una vez que Michelle se contagió, Danilo también y con eso un par de personas dentro del equipo de producción, obviamente decidimos detener las grabaciones, justamente para llevar a cabo las pruebas y ver que una vez que pudiéramos regresar, pudiéramos hacerlo con toda la tranquilidad y toda la seguridad”, finalizó la entrevista.

De manera casi inmediata, los seguidores de la famosa pareja comenzaron a "atar cabos" e indicaron que fue esta la causa por la que desaparecieron por completo de sus redes sociales y no porque se estaban separando como se especuló.

“Ahora lo entiendo todooo, con tanto que especulaban de que se separaron y todo y ellos bien guardados en casa riéndose de todas las sonceras que decían de ellos jaja que bueno que siguen su amor me encanta la parejita los amo Danilo y Mich”, “Gracias a Dios se curaron, cuídense y metanse en la cabeza que eso es real para evitar que les de, uno no puede sobrevivir, no hay muchas probabilidades y más con la nueva cepa por Dios. Quédense en casa por Dios y eviten el contagio caramba!”, son algunos de los comentarios en las redes sociales.