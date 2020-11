Michelle Renaud y Danilo Carrera derrochan amor en Quererlo Todo

Por segunda ocasión y desde que iniciaron su romance en medio de una polémica, Michelle Renaud y Danilo Carrera, muestran su amor real a través de la pantalla al protagonizar la telenovela de Televisa, Quererlo Todo. Aunque ya habían trabajado juntos en Hijas de la Luna, los actores nunca habían sentido tanta responsabilidad en un proyecto como en su nuevo estelar. Sin embargo, descubrieron que su confianza les permite ser más honestos en la pantalla. "En todas las escenas nos sumamos el uno al otro.

Las estudiamos juntos y nos decimos lo que debimos haber hecho. Más que poner de nuestras cosas, nos permitimos jugar y crear juntos porque tenemos mucha seguridad. "Qué padre que este enamoramiento y química que tenemos se puedan ver reflejados en los personajes. Me encanta estar con Danilo, así que mis llamados con él se me hacen cortititos", contó Renaud en entrevista telefónica.

En la telenovela, que se transmite por Las Estrellas, la actriz interpreta a Valeria, una modelo cansada de que su novio Leonel (Victor González) quiera limitarla a ser su sombra. Al acompañarlo a la hacienda de su padre, Valeria conoce a Mateo (Carrera), un campesino con el que descubre el amor.

Para Renaud, que su compañero en escenas sea su pareja le da más seguridad en cuanto a los riesgos de contagiarse de Covid-19, así como para aceptar retos. "Somos muéganos. Cuando estamos mucho tiempo separados nos tambaleamos y cuando juntos todo fluye maravilloso. Si no fuera él mi compañero, no me hubiera subido a un caballo como pedía mi personaje porque les tenía pavor", recordó.

'Quererlo Todo', está basado en la historia argentina ‘Herencia de Amor’, de Enrique Estevanez y se estrenó el 9 de noviembre, Quererlo Todo tuvo 3.2 millones de televidentes de acuerdo a Nielsen Ibope, algo que satisface a la protagonista porque destaca que apostaron por personajes que evolucionan.

Parte del elenco que tendrá la novela serán los actores; Sara Corrales como Sabrina Curiel, el primer actor Manuel Ojeda como ‘Don Patricio’, Scarlet Gruber como Sandy Cabrera, los protagonistas de este melodrama son Danilo Carrera y Michelle Renaud.

“Estoy muy contenta de ser ‘Valeria’, es un personaje muy rico de todo, es una mujer que tuvo mucho dolor en la infancia y que trabajó para salir adelante. Me encanta esta historia y me encanta el elenco. Las telenovelas son la cultura de México, hay que ponerlas en alto”, dijo Michelle.

Recordemos que cuando surgieron los rumores de un romance entre Danilo y Michell cuando grababan la telenovela Las Hijas de la Luna, fue la actriz quien desmintió tal versión. "La química que ven entre Danilo y yo es de trabajo, maravillosa y es para ustedes, que nadie amarillista y gente sin cabeza los engañe”, durante la transmisión de Facebook Live en la que también estuvo Danilo.

Tiempo después salió a la luz que Michell se separó de su esposo y posteriormente inició una relación con Danilo, asegurando que nadie se interpuso en su relación. “Yo duré ocho años con el papá de mi hijo enamoradísima absurdamente (…) Había una cosa de mi relación que eran muy tóxicas que yo dejaba pasar por el enamoramiento que tenía”, dijo durante una entrevista.

Con información de Mauricio Angel /Agencia Reforma

