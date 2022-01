Michelle Renaud revela que demandó a su ex pareja: "acciones que lastimaron a mi hijo"

Michelle Renaud rompió el silencio luego de que haces unas semanas su ex pareja, Josué Alvarado, asegura que extrañaba a su hijo Marcelo, fruto de su relación con la protagonista de Quererlo Todo, a quien no desde finales del 2021.

Fue a través de un en vivo en Instagram que Michelle Renaud rompió el silencio al comentario que puso su ex pareja en redes sociales en donde asegura que tiene dos meses sin ver al menor, con quien tendrá comunicación ya que supuestamente termine el show.

"Hoy 2 meses. Pero en paz y feliz del amor y la conexión que tenemos. Love you bary!, Te veo cuando termine el show !!!", fue el mensaje del ex esposo de la actriz junto a una imagen en la que aparece junto al niño, por lo que ahora la famosa rompió el silencio. Antes que nada, Renaud pidió respeto ante este tema tan delicado que involucra a su hijo, y al mismo tiempo confirmó que se encuentra en un proceso legal con el papá de Marcelo.

“Siempre he ocultado todas las verdades, porque el día de mañana que Marcelo guglee (busque en Internet) a su papá, quiero que encuentre a un hombre íntegro, alguien a quien admirar y seguir, la realidad es muy diferente”, inició la artista de 33 años. Posteriormente la famosa actriz dejó entrever la situación que provocó que su hijo conviva en estos momentos con su padre.

“Empezó el papá a subir notas de que extrañaba a su hijo, él lo extraña por acciones de él, por acciones que lastimaron mucho a mi hijo, y que me lastimaron a mi como su mamá, pero por acciones por las cuales yo tengo que proteger a mi bebé, y no solamente yo, la ley está protegiendo a mi bebé”, señaló Renaud.

Acto seguido mencionó que de ninguna manera permitirá que su hijo pase por este tipo de situaciones, por lo que tanto ella como su hijo esperan que Josué Alvarado reconozca sus errores para que se vuelva a dar la convivencia.

“Marcelo sabe que su papá lo ama con todo el corazón, así se lo decimos aquí, pero cometió errores, y esos errores, tienen una consecuencia, y estamos esperando, estamos en un proceso, como le decimos a Marcelo, de mucho amor y mucha paciencia para que el papá pueda reconocer los errores y pueda saber cómo nunca se debe de tratar a un niño”, expresó.

Ante la idea de que ella inventó tal situación, Michelle Renaud dejó claro que ella cree en lo que su hijo le dijo y es por ello que lo esta apoyando.

“Yo no estoy inventando nada, yo solamente le estoy creyendo a mi hijo lo que él dice, y creo que como papás cuando tenemos un chiquitín, tenemos forzosamente que creer todo lo que nos dicen, y yo es lo que he hecho desde que Marcelo me contó su versión, desde que Marcelo llegó con señas… es creerle, darle amor, y sobre todo repetirle una y otra vez que todos nos equivocamos, que papá lo ama”, enfatizó.

Cabe mencionar que Michelle Renaud se casó con Josué Alvarado en el 2016 y después de dos años su matrimonio llegó a su fin en medio de rumores de infidelidad por parte de la actriz.

