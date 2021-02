Michelle Renaud revela por qué terminó con Danilo Carrera

En medio de las lágrimas, Michelle Renaud reveló cuál fue la razón por la que ella y Danilo Carrera terminaron su relación. Fue través de un video en Instagram que la protagonista de la novela, Quererlo todo de Televisa, confesó los motivos que los orillaron a tomar caminos diferentes.

Michelle Renaud invitó a su ex a realizar un vivo para contar cómo fue su historia de amor y aclarar algunos rumores que han surgido tras su ruptura.

“Platicamos y queremos cosas distintas, yo quiero una familia, yo quiero hijos, él también pero no ahorita. Tenemos la misma edad, tenemos 32 años, yo estoy adelantada en procesos… Yo tengo un hijo, ya quiero otro hijo ya pronto… también dicen que vivimos juntos, nunca vivimos juntos…”, dijo Michelle Renaud entre lágrimas durante un en vivo en Instagram.

Los protagonistas de la novela, Hijas de la luna, confirmaron que existe un gran amor entre ambos, sin embargo, decidieron tomar rumbos diferentes.

“Creo que el hecho de que tengamos la misma edad, si yo tuviera 35 o 36, creo que tal vez estuviera en ese momento de mi vida, y es súper difícil. En verdad, a mí también me duele y me cuesta mucho porque hay muchísimo amor, también pienso en 50, 60 años en estar contigo y en algún día poder compartir y cumplir todos los sueños que teníamos…”, dijo la artista.

Michelle Renaud confesó que se siente un poco desilusionada, pues ella pensó que Danilo Carrera tenía los mismos sueños que ella, sin embargo, se equivocó.

"Por mucho tiempo yo pensé que él quería lo mismo que yo… yo quiero ser mamá mañana, y él fue como de ‘no, yo no quiero ser papá’, y para mí fue como muy fuerte el saber ‘no ahorita’, o no sé si no quiera… pero pues de ahí como que surgió la plática y a veces hay que saber tomar decisiones por nosotros… El problema que yo tengo es que Marcelo va a cumplir 4 y si yo tengo otro hijo, me gustaría que no se llevaran tanto (de edad), porque pues quiero que sean hermanos, hermanos, si de por sí ya son de diferente papá, que sean hermanos, y si yo me espero a sus tiempos, en 4 años, 5 años, Marcelo va a tener 8, 9 y en realidad ya va a haber mucha separación y para mí eso sí es muy importante…”, dijo la actriz mexicana.

Por su parte, Danilo Carrera habló del anillo de compromiso que su amiga puso en venta. “La realidad es que Michelle quería dejar de tener cosas de exparejas… y decidió vender su anillo de compromiso…”, comentó.

Inmediatamente Michelle Renaud salió en su defensa y aclaró: “Cuando es una historia donde las cosas no fueron tan como tú quisieras, o donde hubo cosas que no estaban bien, no se tienen que dar. El anillo se le da a la mujer para protegerla… si mañana hay algo, eso se vende para poder sacar dinero, y yo tengo esa joya que quisiera no tenerla porque con eso puedo ir a un viaje con Marcelo. Y, aparte, porque hablé con una señora, (cuando terminé con Danilo), y me dijo ‘es que tienes que cortar todos los lazos que tienes con el papá de tu hijo’, energéticamente, te jala. No tiene nada que ver con Danilo…”, finalizó.