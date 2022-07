Michelle Renaud responde a críticas por meter a su hijo de 5 años a los hielos

Desde hace unos meses, la actriz mexicana Michelle Renaud, promueve en sus redes sociales el Método Wim Hof, el cual consiste en sumergirse en una tina con hielos, práctica que ha dividido opiniones en internet y que ahora, causó más polémica luego de que la famosa metiera a los hielos a su hijo Marcelo de cinco años.

Fue a finales del mes de junio que Michelle Renaud compartió un video en Instagram en donde se ve a su hijo dentro de la tina de hielos, especificando que había durado tres minutos, por lo que la famosa recibió duras críticas. Los usuarios comenzaron a tacharla de irresponsable y hasta la llamaron mala madre.

"Admiro profundamente a Marcelo , la primera vez que lo metieron a los hielos, fue de una manera inconsciente de golpe y fue muy traumático para él. Siempre que me veía adentro me decía que un día se iba a meter pero que a su tiempo. Hoy me dijo que estaba listo para intentarlo y duro sus 3 min respirando perfecto, gozando y hasta riendo!! Estoy tan orgullosa de la tenacidad de mi bebé", escribió Renaud junto al video que desató una ola de comentarios en su contra.

"Que pesar de ese niño. Se nota que tiembla en el hielo"; ¿por qué le haces eso al niño?"; "¿Es sano y seguro para un niño en desarrollo? Que valiente pero me quedan esas dudas"; "¿No se enfermó después?", fueron algunos de los comentarios que recibió la protagonista de La Herencia, por lo que recientemente fue cuestionada por algunos medios sobre está situación.

Michelle Renaud aseguró que estaba muy orgullosa de que su hijo diera el primer paso, pues fue él quien decidió meterse a los hielos. "Yo estoy super orgullosa de que Marcelo se metió porque él quiso y porque él lo decidió a los hielos, y duró tres minutos perfecto, y al día siguiente me dijo mami, como ahorita trae dolores de huesos de que esta creciendo, mami ya no me duele nada, y yo, yo se bebé", dijo la famosa.

La actriz manifestó que la terapia de hielo te ayuda a bastantes cosas y dejó entrever que no le interesan en absoluto las críticas porque nunca haría algo para dañar a su hijo.

"La terapia de hielo, lo pueden ver, lo pueden ver sentir, te ayuda a tantas cosas, es como cuando me decían, cuando yo estaba embarazada, no le vas a dar carne a tu hijo, y yo le decía por qué le voy a dar algo, que yo me di cuenta que quitarmelo es lo mejor que me pudo haber pasado, entonces sería yo incongruente sí porque la gente dice le doy algo que a mi me hace daño", expresó la famosa.

