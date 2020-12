Michelle Renaud presume en foto el amor de Danilo Carrera

Tras su participación protagónica en "Hijas de la Luna" (2018), telenovela producida por Nicandro Díaz para Televisa, los actores Michelle Renaud y Danilo Carrera pasaron de ser pareja en la ficción a hacer realidad su amor, cuando aún estaban casados con sus respectivas parejas, y aunque se sabe que ambos trataban de ocultar su relación, fue en abril de 2019, que hicieron oficial su romance. Por su parte la actriz, ha dado a conocer que no pudo tener mejor elección en la vida que la de iniciar una vida en pareja con el actor.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Michelle Renaud, compartió recientemente una postal en la que aparece junto a Danilo Carrera, mientras que agradece a su pareja por permanecer al lado de ella y no dejarla sola con el paquete de ser madre.

Lee también: 5 datos curiosos de Michelle Renaud que no conocías

"Y un día me di cuenta que no tengo que hacer todo sola, que no tengo que ser fuerte todo el tiempo, que si me puedo dejar apapachar y cuidar, quee hay a quien le gusta la version más original de mi misma con todo lo que conlleva, que las risas curan todo y que el verdadero amor viene detrás de una gran complicidad, amistad y empatía. Y que tenerte de equipo en esta vida es la mejor decisión que pude tomar. TE AMO @danilocarrerah, gracias por despertarnos esta mañana, tus mensajes cursis y la pastichi !! Me siento muy afortunada de ser tu equipo... #andoCursi", escribió Michelle Ranaud en su sentimiento más puro.

Por su parte, Danilo Carrera, respondió al cumplido de la actriz con un emotivo mensaje, regresándole las palabras de amor: "Me encantas cursi y me encanta despertarte con Marcelo a besos en la mañana!... Lo mejor de mi día".

Amigos y colegas de la pareja como Yanet García (la ex Chica del Clima), Zoraida Gómez, Irán Castillo, Fernanda López (esposa de Alexis Ayala) y Raquel Garza (Tere la Secretaria), fueron quienes aplaudieron el equipo que ambos actores hacen como pareja.

Pese a que la actriz estuvo casada por ocho años con Josué Alvarado, padre de su pequeño hijo Marcelo, reveló en una entrevista que la decisión de separarse de él radicó en que su relación era muy tóxica. El divorcio llegó a su término en diciembre de 2018.

Te puede interesar: Mhoni Vidente revela que ex de Rafael Amaya le hizo brujería

"Yo duré ocho años con el papá de mi hijo enamoradísima absurdamente... Había unas cosas de mi relación que eran muy tóxicas que yo dejaba pasar por el enamoramiento que tenía".

Por otro lado, el actor ecuatoriano se divorció durante 2019 de la venezolana Ángela Rincón, con quien se casó en mayo de 2015, tras haber tenido una relación de noviazgo de tres años.