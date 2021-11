Michelle Renaud le manda indirecta a Danilo Carrera tras decir que es libre

La actriz mexicana Michelle Renaud se volvió tendencia en las redes sociales tras enviarle una indirecta a su ex Danilo Carrera, quien recientemente confirmó que de nueva cuenta es libre y sin compromisos.

"Estoy soltero, no tengo nada más que decir de eso. Creo que mi vida últimamente la he mantenido privada, ya están enterados de la situación. Le deseo lo mejor, es una persona maravillosa e increíble; se merece lo mejor y le mando muchísimo amor. Ella es una dama, es increíble y cuando estuvimos juntos dio todo por una relación muy bonita. Había diferencias, no hubo infidelidad ni de su parte ni de mi parte, se los digo", declaró Danilo Carrera, por lo que Michelle Renaud no tardó en reaccionar.

Fue a través de sus historias de Instagram que la protagonista de novelas de Televisa colocó un mensaje en el que hablaba de lo que implica que una relación de pareja funcione, razón por la sus fieles admiradores rápidamente atribuyeron que era una indirecta para el actor ecuatoriano.

Lee también: En bañador plata, Ninel Conde exhibe cuerpo de diosa a sus 45

“Una relación solo funciona cuando los dos tienen la misma intención. ¡Crecer juntos!”, escribió Renaud junto a una imagen en la que se aprecia a una pareja unida. Cabe mencionar que fue a principios del año 2021, tiempo antes de que terminara la novela Quererlo Todo donde ambos eran los protagonistas, la pareja dio a conocer que habían culminado su noviazgo.

A través de un emotivo mensaje y un video en Instagram, Michelle Renaud y Danilo Carrera resolvieron todas las dudas de su rompimiento y aseguraron que el cariño entre ambos permanecía. Sin embargo, tiempo después, la pareja se dejó ver de nueva cuenta juntos, razón por la que se especuló que habían regresado.

Desde hace unos días surgió el rumor de que de nueva cuenta su noviazgo había llegado a su fin y fue Michelle Renaud quien confirmó esto a través de un mensaje en sus redes sociales en donde señalaba que prefería construir sueños sola que " estar acompañada de alguien hermoso que se ve en otro lado".

Michelle Renaud le manda indirecta a Danilo Carrera. Foto Instagram Michelle Renaud

Por lo que recientemente, durante un encunetro con diversos medios de comunicación el futbolista ecuatoriano confirmó la versión de Michelle y le deseó lo mejor.

Lee también: En ajustados jeans y body animal print, Aleida Núñez presume sus curvas de espaldas

Síguenos en