Michelle Renaud enternece con reencuentro entre su hijo Marcelo y Danilo Carrera

Luego de haber puesto fin a su relación sentimental, tras terminar de grabar la telenovela "Quererlo Todo" que justamente acaba de finalizar, la actriz Michelle Renaud enterneció a sus fanáticos al grabar un momento fuera de serie; se trata del reencuentro entre el actor Danilo Carrera y su hijo Marcelo de cuatro años, quienes pese a que no son padre e hijo de sangre, sí está visto que el pequeño Marcelo le tiene un gran amor a Danilo Carrera.

Fue el pasado domingo, que la protagonista del melodrama de Televisa, sorprendió a todos al recibir de nuevo en su casa a Danilo, a quien se le ve llegando con maletas; lo que podría significar un segundo intento de ser felices; pues cuando terminaron y lo hicieron público el pasado mes de febrero, también dijeron que se seguían amando y dejaron abierta la posiblidad de volver.

Sin embargo, el momento más enternecedor fue cuando el pequeño Marcelo -hijo de Michelle Renaud y fruto de la relación de su anterior marido Josué Alvarado-, vio a Danilo recién llegado a la casa de Michelle y corrió a sus brazos, lo que fue el instante más cautivador, pues se les pudo ver por varios minutos, demostrarse el gran amor que se tienen.

Lee también: Marjorie de Sousa y Ana Martín, dinamita pura en grabaciones de La Desalmada

Cabe recordar que Danilo Carrera tomó la decisión de su separación para promocionar por América del Sur y Estados Unidos, su libro "Cuando nadie me ve" (que hace alusión a la canción del mismo nombre del cantante español Alejandro Sanz) y que encierra una historia de amor, que hará viajar, enamorarse, conocer dos mundos de dos personas totalmente diferentes.

Sin embargo, este tiempo separados, posiblemente sirvió para que Danilo se diera cuenta que no puede vivir sin Michelle, lo que pondría muy contentos a sus fans, pues fue el propio actor ecuatoriano quien hace algunos meses, revelara que hasta recibió amenazas por parte de sus fanáticas debido a que si no volvía con la actriz, se quitaban la vida.

Por su parte, Michelle, grabó el enternecedor momento del reencuentro entre el pequeño Marcelo y Danilo y causó grandes emociones entre sus seguidores de Instagram. "Nada más amoroso que los niños", escribió la actriz al pie de emotivo vídeo.

Lee también: Trágico y emocionante, así fue el final de novela Quererlo Todo

Por supuesto, al ver las maletas de Danilo en la explanada de su casa, Michelle ha dejado ver la posibilidad de un regreso como pareja. Por esto, decenas de fanáticos de ambos se pronunciaron y expresaron su emoción. En la publicación más reciente de la actriz de su perfil oficial de Instagram, se leen mensajes como:

"Que hermoso y tierno", escribió Georgina Holguín o "Que bonito, se nota que Marcelo extrañaba mucho a Danilo", "Como lo quiere Marcelo!! Ojalá Danilo recapacite, no va a encontrar tanto amor en otro lado tan fácilmente. Bendiciones y luz a todos!".

Y los buenos deseos para que ambos actores puedan estar juntos de nuevo continuaron: "Muero de amor", "La mejor representación de amor de un niño para la persona con la que ha compartido momentos felices sin ser su papá", "Muero de amor, por Dios, ese chiquitín es el amor puro de los dos", "Que preciosos, se nota que hay demasiado amor entre los dos. Dios los bendiga y los mantenga sanos y libres de todo mal, saluditos".

También hubo quien destacó que la separación fue porque él no quiere hijos por ahora, no así la actriz, quien ha gritado a los cuatro vientos que le encantaría tener un hijo de Danilo: "Y no quiere ninos ahorita...". Pero ambos actores han dado esperanza a sus fans: "Volvieron? No pierdo la esperanza que vuelvan".

El enternecedor reencuentro entre Danilo y el pequeño Marcelo ha alcanzado ya un total de 815,788 reproducciones, 3,177 comentarios y 193,897 corazones rojos.