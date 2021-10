Michelle Renaud ama ser plana tras quitarse implantes mamarios

A casi dos años de que Michelle Renaud revelara que se había sometido a una cirugía para quitarse los implantes mamarios, los cuales le estaban ocasionando muchos problemas de salud, además de que no quería que su hijo y todas sus fans pensaran que dependen de las operaciones estéticas para verse y sentirse mejor, la artista confesó recientemente que ser plana es lo mejor que le ha pasado.

Fue a través de su perfil de Instagram que la protagonista de telenovelas de Televisa retomó la imagen que utilizó hace casi dos años para dar a conocer que se había retirado los implantes mamarios para revelar cómo ha sido su proceso de adaptación tras decidir ser plana.

“Hoy a casi 2 años de haberme explantado gracias a que tenía Breast implant illness (la enfermedad del implante mamario) les puedo decir que AMO ser plana, jamás me había sentido tan cómoda con mi cuerpo, con él autoestima tan alto, tan segura de mí”, escribió Michelle Renaud.

.Conjuntamente, la novia de Danilo Carrera manifestó cuáles han sido los beneficios que ha tenido su cuerpo tras retirarse los implantes mamarios.

“Se terminaron un montón de síntomas que tuve por muchos años que no sabía tenían que ver con los implantes como moretones por todo el cuerpo, manchas blancas, acné, cansancio crónico, mareos, retención de líquidos, no podía bajar de peso entre otros”, expresó la artista de 33 años.

Por otro lado, Michelle Renaud, aprovechó el espacio para brindarles un consejo a todas sus seguidoras para evitar pasar lo que ella vivió por querer verse mejor con los implantes mamarios. “Les recomiendo siempre poner la SALUD por encima de la ESTÉTICA, pero si desean operarse buscar siempre al mejor doctor e informarse a fondo de todos los pros y contras”, dijo.

Por último la protagonista de la telenovela Quererlo todo agradeció a todas las colegas del medio que la apoyaron a difundir la campaña para que menos mujeres se sometan a cirugías estéticas. “SOMOS HERMOSAS ASÍ TAL CUAL!! La seguridad en una mujer se construye de su carácter y vivencias y no de objetos externos que le pongan a su cuerpo”, finalizó la actriz.

Como era de esperarse, el mensaje de Michelle Renaud dividió opiniones en las redes sociales; mientras unas usuarias apoyaron rotundamente a la actriz hubo otras quienes le pidieron ya no seguir invitando a las mujeres a no operarse, pues cada quien es dueña de su cuerpo.

"Gracias a ti descubrí que tenía esa enfermedad!! También me explánate y volví a nacer", "Cada quien decide que tener o no en su cuerpo pero considero que no a todas les da esa enfermedad! Lo mejor es informarse y tomar una decisión informada ! No creo que sea bueno decir que no lo hagan poniendo de referencia su enfermedad ! Repito cada quien decide", "Horas explantada, la mejor decisión de mi vida! El cuerpo es demasiado sabio", "Cero implantes quiéranse tal como Dios las mando a este mundo", "Si amas ser plana… entonces porque en primer lugar te los implantaste","La estética no está por encima de la salud", son algunos de los comentarios en la publciación de Renaud.

