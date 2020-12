Mhoni Vidente revela que ex de Rafael Amaya le hizo brujería

La cubana Mhoni Vidente habló sobre la vida del actor Rafael Amaya y los problemas por los que se podría seguir viendo envuelto, luego de revelar que al encontrarse casi en su total recuperación después de varios meses internado en la clínica de rehabilitación Baja Mar, en Culiacán, Sinaloa, México -propiedad del ex boxeador Julio César Chávez-, Rafael sigue embrujado por una mujer.

Según explicó Mhoni Vidente, se trata de una mujer que era pareja de Rafael Amaya y a la que el actor de "El Señor de los Cielos" le prometió casarse con ella y al no cumplirlo, ésta le hizo "un trabajo de brujería".

"En el tarot, las cartas que van a estar dominando son la carta del ojo y la carta del diablo. Estas dos cartas me dicen que el actor Rafael Amaya, que ya se está curando completamente de todos los vicios y del alcohol. Pero la carta del diable me dice que tenga cuidado, que todavía tiene una brujería, un trabajo negro, de salación por culpa de una mujer con la que anduvo hace como dos años a la que le prometió casarse y no lo hizo", empezó contando Mhoni Vidente.

"Y ella le hizo un trabajo muy fuerte para que perdiera la razón, se volviera loco... Rafael, trata de ir con alguien, límpiate completamente, ve al mar a bañarte con agua para quitar completamente todas esas energías oscuras y puedas avanzar y ser completamente feliz en tu vida" finalizó la pitonisa.

Cabe recordar, que el actor ha dicho en repetidas ocasiones que después de haber estado internado en el centro de rehabilitación por ocho meses, está muy agradecido con las personas que lo ayudaron a empezar con un tratamiento tanto físico como mental; por lo que ahora tiene más ganas de vivir y algunos planes profesionales para retomar su carrera.

Incluso, tras haber rechazado al cantante del regional mexicano Roberto Tapia, quien además es su compadre, por sentir coraje contra él cuando lo ayudó -ya que en un principio no lo comprendía-, ahora es con el que más agradecido está.

Incluso, fue el propio Julio César Chávez quien dijo que cuando el actor ingresó al centro de rehabilitación, todavía llegó creyéndose todavía "El Señor de los Cielos".

Por otro lado, la adivina, dijo que la vacuna del Covid-19, ya estaba apunto de distribuirse por todo el mundo, de acuerdo a lo que le marcaba la carta de la templanza. Así mismo, pidió no tener miedo a tomarla y reveló que en el año 2030 vendrá otro virus más fuerte, por lo que pidió que esta vez el mundo se enfoque en tomarla para poder tener una vida casi normal como hasta hace un año.