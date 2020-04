Mhoni Vidente predijo separación de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja

Durante las predicciones del mes de diciembre del 2019, la famosa astróloga Mhoni Vidente había visto venir el escándalo que involucraría a Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. Resulta que la famosa cubana señaló en este tiempo que la polémica iba ha alcanzar a la famosa pareja, pues La Lindura Mayor terminaría separándose del intérprete de Mi Plan, pues el escandálo que enfrentarían los haría separarse.

Mhoni Vidente también manifestó que Kimberly Loaiza dejaría México tras los problemas que enfrentaría con el padre de su hija, y que seguiría triunfando, pues es una mujer éxitosa que no necesita de su pareja. Por otra parte, predijo que Juan de Dios Pantoja se convertiría en padre por segunda ocasión pero la madre no sería Kimberly Loaiza, sino una fan del famoso youtuber.

"La veo cambiandose de país, la veo en Los Ángeles o en Nueva York haciendo carrera todavía más en cuestiones de actuación y ser completamente una líder en youtuber , le veo problemas contra su pareja actual, Juan de Dios , le veo algo de dificultades este año. Le veo problemas, distanciamientos, ruptura o completamente alejamiento de la pareja, será un chisme a nivel nacional y mundial", señaló la vidente.

Por otra parte, la psíquica cubana indicó que el 2020 estaría lleno de éxitos para Juan de Dios Pantoja, sin embargo, veía que tenía nuevos amores y algo más fuerte, sería padre por segunda ocasión pero que la intérprete de No Seas Celoso no sería la madre si no una fan.

"Lo veo saliendo de viaje constantemente en el mundo entero, le veo amores nuevos y un embarazo más señores. Juan de Dios Pantoja lo veo que va a ser papá pero no con Kimberly con una fan, definitivamente cosas muy fuertes vienen para ellos", señaló la famosa astróloga.

Recordemos que actualmente Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza están envueltos en una polémica luego de que Lizbeth Rodríguez manifestará que el cantante había engañado a La Lindura Mayor con un ex compañero de Badabun, Kevin Panini.

Los tres famosos youtubers y demás involucrados han estado entre dimes y diretenes a tarvés de las redes sociales e incluso Juan de Dios Pantoja le pidió a Lizbeth pruebas de lo que estaba diciendo por lo que la exconductora de Badabun se las hizo llegar a Kimberly Loaiza. Hasta el momento la polémica parece haber terminado.