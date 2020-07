Mhoni Vidente aseguró que esto pasó con la mamá de Luis Miguel

Uno de los grandes misterios que rodea a la vida de Luis Miguel, es sin duda, la desaparición o muerte de su madre, Marcela Basteri. Por años este tema ha sido tocado por cientos de medios de comunicación, muchos aseguran que la madre del Sol de México esta viva, sin embargo, este no ha quedado claro en la mente de muchas personas incluyendo artistas, por lo que la cubana Mhoni Vidente reveló que fue lo que pasó con Basteri.

La famosa astróloga reveló que, pese a que aún se sigue asegurando que Basteri esta viva, lamentablemente no lo es así, ya que la madre de Luis Miguel está muerta. Mhoni aseguró que Marcela fue asesinada por su amante cuando el cantante apenas era un niño. " Fue asesinada, ahorcada, ahogada por alguien muy querido a él, el amante de ella, fuertes declaraciones, pero es una realidad", indicó.

Marcela Basteri desapareció en el año de 1986 y desde entonces jamás se le volvió a ver. Hace unos años el periodista español, Javier León Herrera que no había ninguna esperanza que la mamá de Luis Miguel apareciera, pues había muerto en 1986 en España. "La verdad es la que te estoy diciendo, ella falleció hace ya muchísimos años", indicó.

Sin embargo, lo que si es cierto es que el destino de Marcela quedó envuelto en una serie de teorías, desde que fue internada en un hospital mental hasta que fue asesinada por su propio esposo, Luisito Rey. En su momento, también Luis Miguel, quien ha sido muy hermético en este tema, confesó que extrañaba mucho a su madre, sin especificar que es lo que le había ocurrido. “Extraño mucho a mi madre, más bien yo diría que es a la que más extraño, porque es a la que menos tengo oportunidad de ver”, dijo El Sol al programa de Verónica Castro en 1989.

Contrario a lo que dice Mhoni Vidente, un ex funcionario policial llamado Miguel Aldana, asegura que la madre del cantante está viva. El ex funcionario reveló al programa Secretos Verdaderos que El Sol ya encontró a su madre y se reunió con ella. “Yo creo que (Luis Miguel) prefirió no buscarla. A lo mejor ya siguen en comunicación y sabe. Yo me he enterado por ahí que parece que sí. Ya tuvieron relación y ya convivieron. Que se juntaron, que ya la ubicó. Ya platicó y él está muy contento”, aseguró.





Tras revelar lo que había ocurrido con la madre de Luis Miguel, la famosa cubana también predijo que El Sol de México, se volverá a casar y que además tendrá otra hija con una mujer mucho más joven que él.

"Se quita por fin todas sus deudas, se reinventa, saca disco inédito, brilla más que antes y lo mejor de todo: ¡Habla de casarse!, Luis Miguel se casa con alguien de 20 o 21 años, extranjera, completamente querida por él y amada por él. Únicamente tendrá cuatro hijos, Michelle, los dos hijos que tiene con Araceli Arámbula (Miguel y Daniel) y la pequeña que nacerá de su futura relación", señaló.