Menea Livia Brito las caderas como Shakira y le dicen ofrecida

De nueva cuenta Livia Brito volvió a sorprender a sus millones de seguidores de Instagram al aparecer en un video meneando sus caderas al estilo Shakira. Y aunque la actriz de Televisa esperaba recibir mensajes halagadores su publicación se llenó de mensajes ofensivos hacia su persona.

"Ya solo quedan 2 días#bailar de este #2020 pasemos estos últimos días haciendo cosas que nos gustan. Ustedes saben cómo amo bailar, eso si, cuidándonos mis #aLIVIAnados, no podemos bajar la guardia", escribió Livia Brito para acompañar el video.

En el video la cubana aparece con un ajustado traje negro de cuero y con el pelo suelto y bien maquillada. Dentro de sus movimientos de baile, Livia Brito aprovechó para darse una nalgada, situación por la que ocasionó una controversia en la red social, ya que algunos de sus fans no dudaron en llamarla diosa mientras que otros, rídicula y ofrecida, además de restregarle en la cara que México no la quiere.

Lee también: Así era Livia Brito antes de las cirugías y sin maquillaje

Además de recordarle el escándalo que protagonizó con el fotógrafo, Ernesto Zepeda, al que agredió físicamente hace unos meses en Cancún.

“Ridícula”, “Ojala te alcance para el gimnasio de tu padrote que vieja tan ofrecida”, “México no te quiere”, “Te diría te vez ridi, pero mejor no, no valla siendo que me quieras pegar como al camarógrafo”, “Porque todas las mujeres hacen vailes que provocan a los hombres? Ya no saben ni que hacer en esta cuarentena y usan esas aplicaciones solo para hacer eso?! Hagan cosas productivas!”, Regrésate a tu tierra aquí ya no te queremos”, “Lo qu hay que hacer para llamar la atención", “Se te acabo tu carrera en México “, “ Como cuando te vetan de la televisora y ya no sabes que hacer”, algunos de los comentarios.

Pese a que la ex novia de Salvador Zerboni recibió un sinfín de criticas, así como halagos, el video, hasta el momento, lleva más de un millón de reproducciones. Desde el pasado mes de julio, cuando la cubana se vio envuelta en el escándalo con el fotógrafo, Ernesto Zepeda, su popularidad disminuyó en México, pues su imagen se dañó severamente hasta el punto de que los mexicanos aún no la perdonan y exigen que se vaya del país.

Lee también: Sentada en sus piernas, Belinda le canta al oído a Nodal

E incluso no solo los mexicanos se fueron en contra de la actriz de Televisa, sino también algunos famosos como Niurka Marcos, quien explotó en contra de su paisana. Fue durante entrevista a varios medios de comunicación que la vedette se le fue a la yugular a su colega e indicó que su carrera no se había acabado por golpear al fotógrafo, sino porque no tuvo humildad para dar la cara y ofrecerle una disculpa al paparazzi.

“Primero que nada su carrera no está terminada, está viviendo un bache y no creo que se haya terminado por el camarógrafo, creo que se terminó por sus declaraciones, por sus acciones y por lo que hizo público”, dijo Niurka.