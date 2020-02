Memo del Bosque gana batalla contra el cáncer y así lo festeja

Guillermo del Bosque ha tenido unos meses complicados tras haber estado en tratamiento contra el cáncer, afortunadamente esta libre de esa grave enfermedad que lo mantuvo hospitalizado por mucho tiempo. Para celebrar que venció el cáncer, el productor organizó una reunión donde asistieron sus amistades más cercanas y aprovecharon para ver el Super Bowl.

Sergio Mayer, Eduardo Videgaray, Alexis Ayala, Coque Muñiz, Juan Osorio, Nicandro Diaz, Vielka Valenzuela, Jorge “Burro” Van Rankin, Freddy y Germán Ortega, Gerardo Quiroz y Joe Bonilla, entre otros, fueron algunos de los amigos que estuvieron presentes en la celebración y apoyando a sus equipos favoritos.

“Grandes amigos compartiendo el Súper bowl en casa, mi primera reunión del año gracias a Dios!!!”, “Que gran día de Súper Bowl, compartiendo con grandes amigos”, “gracias Dios por una nueva oportunidad” compartió memo del bosque

Su esposa, Vica Andrade disfrutó mucho la celebración junto con su esposo y aprovechó en redes sociales la dicha que estaba viviendo.

Hace unos días Memo del Bosque reveló que en tres ocasiones estuvo muy cerca de la muerte y tuvo que ser reanimado por los doctores que estaban dedicados a su cuidado. También dio la noticia de que "está limpio del cáncer".

Estoy feliz con esta noticia que me acaban de dar, de que estoy completamente limpio. Habrá que seguir un proceso de estarme cuidando, de cada seis meses ponerme una serie de vitaminas y vacunas, pero es la primera vez en tres años que me dicen: 'No tienes nada'