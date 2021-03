Melanie Carmona defiende a Alicia Villarreal tras ataques que ha recibido

Melanie Carmona Villarreal, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, de nueva cuenta utilizó sus redes sociales pero ahora para defender a su madre de todos los ataques que ha recibido después de que ella revelara que había sido víctima de abuso por parte de un familiar.

Fue a través de Instagram que Melanie Carmona compartió una fotografía en la que aparece junto a su madre Alicia Villarreal para aclarar el mal entendido por el que la intérprete de Te quedó grande la yegua ha sido severamente atacada. "Te amo mamá", fueron las palabras de la joven en la publicación, en la que además de la imagen agregó un extenso mensaje para aclarar la postura de la cantante.

“Me siento con la necesidad de aclarar porque mi mensaje anterior es meramente con el objetivo de apoyarnos como mujeres y alzar la voz sin temor y prejuicios. Ese es mi mensaje principal”, escribió la hija de 22 años para iniciar su mensaje y defeneder la postura de Alicia Villarreal ante lo sucedido.

“El hecho de querer hacer las cosas más concretas y resumidas, y al no platicar detalles innecesarios, no significa que mi mamá no haya hecho nada. No fue mi intención exponer a mi mamá, ni dar a entender que ella no hizo nada o que no hizo lo correcto en el momento porque si lo hizo, ella como siempre brindándome todo su amor no ha dejado de estar a mi lado, me causa mucha tristeza y mucha impotencia el rumbo que tomaron las cosas referentes a mi mamá y Cruz, pues ese no era el objetivo de mi mensaje, porque de lo cual no tengo dudas es de su apoyo y amor incondicional hacia mí”, explicó la joven modelo.

Melanie Carmona también reveló la razón por la que calló durante tanto tiempo y que no quiso proceder legamlente contra su agresor, pues en su momento estaba aterrorizada por la situación.

“Yo sé que era menor de edad y las cosas se tenían que denunciar, pero en su momento yo estaba aterrada, no quería pararme en un juzgado, no quería ni siquiera hablar del tema y mi mamá con todo el dolor de su corazón y todo el coraje que tenía me entendió y me apoyó, decidió respetar mi decisión aunque hubo muchas veces que me insistió hablar y eso no la hace mala madre, como injustamente lo han estado diciendo, de hecho me insistió mucho hablarlo con mi papá, pero fui quien decidió hacerlo hasta ahora, ella nunca dejó de estar a mi lado. Ella solo apoyo mis decisiones y no se merece toda la agresión y ataques injustos hacia su persona, porque sin duda es una gran madre, guerrera siempre para mi y su familia, así como siempre lo ha estado haciendo mi papá, yo fui clara y concreta con lo que sucedió y compartí, de la historia hay más que no sentí la necesidad de contar, lo importante ya tuve el valor de decirlo”.

Posteriormente, la hija del actor y conductor de televisión, Arturo Carmona aseguró que fueron otros integrantes de la familia quienes pusieron en duda lo que ella les había confesado, pues su agresor nunca reconoció lo que había hecho y eso la hacía quedar como una mentirosa ante los demás integrantes de la familia.

“El sentimiento que sentía de desconsolada y sola no fue porque mi mamá o Cruz no estuvieron presentes, me sentía así porque tengo mucha familia y varios se enteraron de lo que sucedió, pero la persona implicada nunca aceptó ni reconoció los hechos y eso me hizo sentir estúpida y como mentirosa hacia toda mi familia. Mis papás SIEMPRE me creyeron y no dudaron de mi JAMÁS. ¡Y subrayo esto dejando bien claro que MI MAMÁ NUNCA ME OBLIGO A NADA!”, indicó Melanie Carmona en su publicación.

Para finalizar su mensaje advirtiendo que será la última vez que hable del tema, Melanie Carmona Villarreal pidió no juzgar antes de conocer como sucedieron las cosas. La joven aseguró sentirse liberada y más fuerte que nunca.

"Por favor les pido que no sigamos con los malos hábitos de juzgar lo que no conocemos, esto ocasiona que se haga más díficil el proceso, yo solo quería que más mujeres se sumaran a la causa, que se sintieran identificadas y tuvieran el valor de alzar la voz, de no quedarse calladas, que es el mismo deseo que mi mamá. Me siento tranquila y liberada por lo que he compartido", escribió Melanie Carmona.