La segunda bebé de Meghan Markle y el príncipe Harry, mejor conocidos como los Duques de Sussex ¡ha llegado a sus vidas!; la ex dio a luz a una niña sana el viernes pasado 4 de junio. Un portavoz de la familia dijo este domingo que la pareja dio la bienvenida a su hija Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor a las 11:40 am. Su hija pesaba 7 libras y 11 onzas, 3.175 kilogramos aproximadamente.

Su primer nombre, Lilibet, es un guiño al apodo de Su Majestad la Reina. Su segundo nombre es en honor a su abuela y la madre de Harry. El bebé es el octavo en la fila del trono británico.

La pareja emitió una declaración junto con el anuncio el domingo, escribiendo: “Ella es más de lo que podríamos haber imaginado, y seguimos agradecidos por el amor y las oraciones que hemos sentido en todo el mundo. Gracias por su continua amabilidad y apoyo durante este momento tan especial para nuestra familia ”.

Ninguna foto del recién nacido o de los Sussex acompañó al anuncio. Harry y la actriz estadounidense Meghan Markle se casaron en el Castillo de Windsor en mayo de 2018. Su hijo Archie Harrison Mountbatten-Windsor nació un año después.

A principios de 2020, Meghan y Harry anunciaron que dejarían los deberes reales y se mudarían a América del Norte, citando lo que dijeron eran las insoportables intrusiones y actitudes racistas de los medios británicos. Viven en Montecito, una zona elegante cerca de Santa Bárbara, California.

El nacimiento se produce después de la explosiva entrevista televisiva de Harry y Meghan con Oprah Winfrey en marzo. La pareja describió dolorosas discusiones sobre el color de la piel de su primer hijo, la pérdida de la protección real y las intensas presiones que la llevaron a contemplar el suicidio.

El Palacio de Buckingham dijo que las acusaciones de racismo hechas por la pareja eran "preocupantes" y se abordarían en privado. Winfrey y Harry sobre enfermedades mentales han colaborado recientemente en la serie de salud mental de Apple TV + "The Me You Can't See" (El yo que no puedes ver).

El año pasado, Meghan reveló que tuvo un aborto espontáneo en julio de 2020, dando un relato personal de la experiencia traumática con la esperanza de ayudar a otros.

Meses antes del aborto espontáneo, Harry dijo que la familia real lo cortó financieramente a principios de 2020 después de anunciar planes para retirarse de sus roles. Pero pudo pagar la seguridad de su familia gracias al dinero que dejó su madre, la princesa Diana.

En la entrevista con Winfrey, Meghan dijo que le preocupaba que su hijo no tuviera un título real porque significaba que no se le proporcionaría seguridad. Más que el título de “príncipe”, ella era la más preocupada por la seguridad y protección de su hijo.

Meghan dijo que era difícil para ella entender por qué había preocupaciones dentro de la familia real sobre el color de piel de su hijo. Dijo que era difícil para ella "compartimentar" esas conversaciones.

A pesar de dejar los deberes reales, el lugar de Harry en el orden de sucesión al trono permanece.

Los primeros siete lugares permanecen sin cambios: Príncipe Carlos; Principe William; su hijo el Príncipe George, sus hermanos la Princesa Charlotte y el Príncipe Louis; El príncipe Harry y su hijo Archie Mountbatten-Windsor.

El nacimiento de Lilibet mueve al príncipe Andrew, que nació segundo en la fila en 1960, al noveno lugar.

Con información de Andrew Dalton / Agencia AP SANTA BARBARA, California / Fotografía AP