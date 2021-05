Meghan Markle termina ganando demanda a periódico británico

La famosa celebridad Meghan Markle, la duquesa de Sussex, ganó el miércoles su reclamo de derechos de autor restante contra un editor de tabloides británico por la publicación de una carta personal que le escribió a su padre separado.

Meghan, de 39 años, ya había ganado la mayor parte de su reclamo por uso indebido de información privada e infracción de derechos de autor contra Associated Newspapers Limited, el editor del Mail on Sunday y el sitio web MailOnline. La ex actriz estadounidense demandó a más de cinco artículos de 2019 que publicaron gran parte de una carta que le escribió a su padre después de su boda en 2018 con el príncipe Harry.

En febrero, un juez del Tribunal Superior falló a su favor y dijo que la publicación de gran parte de la carta manuscrita era "manifiestamente excesiva" e ilegal. El juez concedió la solicitud de la duquesa de un juicio sumario para resolver el caso, lo que significa que ganó esa parte del caso sin tener que ir a juicio.

Pero el tribunal aún tenía que decidir si Meghan era el "único autor" y el titular de los derechos de autor de la carta.

El miércoles, el juez se puso del lado de los abogados de Meghan con respecto a las partes restantes de su reclamo de derechos de autor, después de que los abogados que representan a la reina Isabel II refutaran las afirmaciones de la defensa de que los derechos de autor de la carta pertenecían a la Corona.

Associated Newspapers Ltd. dijo anteriormente que creía que Jason Knauf, el exsecretario de comunicaciones del príncipe Harry y Meghan, era coautor de la carta, y argumentó que esto significaba que la carta pertenecía a la Corona.

El abogado de Meghan, Ian Mill, dijo al tribunal que los abogados de Knauf confirmaron que no escribió la carta y dijeron que el caso de la defensa sobre la propiedad de los derechos de autor en la carta "ha demostrado ser completamente infundado".

En su fallo de febrero, el juez Mark Warby dijo que la divulgación pública de la "carta personal y privada" de Meghan a su padre Thomas Markle era ilegal.

“La mayor parte de lo que se publicó fue sobre el propio comportamiento de la demandante, sus sentimientos de angustia por el comportamiento de su padre, como ella lo veía, y la ruptura resultante entre ellos”, dijo. "Estos son asuntos intrínsecamente privados y personales".

Meghan y Harry renunciaron oficialmente a sus deberes reales en marzo de 2020 y se mudaron a California con su pequeño hijo Archie. La pareja ha dicho que el escrutinio implacable de los medios británicos fue una de las razones por las que decidieron abandonar el Reino Unido.

Con información de SYLVIA HUI / Agencia AP LONDRES / Fotografía AP Simon Dawson / Pool a través de AP, archivo