Meghan Markle revela que su hijo pudo haber muerto en un incendio en 2019

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, reveló este martes en el estreno de su propio podcast para la plataforma Spotify, titulado "Archetypes" (Arquetipos), que durante una visita oficial a Sudáfrica en 2019 se produjo un incendio en la residencia donde se alojaban que pudo costarle la vida a su hijo Archie.

La también actriz detalló que volvió a la casa corriendo tras saber lo que pasaba y se encontró a la niñera hecha un "mar de lágrimas", que afortunadamente salvó al pequeño, nacido el 6 de mayo de ese año.

"Se suponía que iba a acostarlo para que tomara una siesta pero pensó que se lo llevaría mientras preparaba un bocadillo. Entonces, el calentador de la habitación infantil se incendió", detalló Markle alabando el "instinto materno" de la cuidadora.

La duquesa se sinceró con la tenista estadounidense Serena Williams, su primera invitada en este proyecto que diseccionará "los estereotipos que condicionan la vida de las mujeres".

"Hablaremos sobre las palabras que usamos para referirnos a las mujeres, el lenguaje que educa a nuestras hijas y cómo los medios de comunicación nos reflejan", afirma Markle durante el tráiler de este podcast que contará con un nuevo capítulo cada semana.

Historiadores y expertos completarán las conversaciones entre la duquesa de Sussex y mujeres con éxito procedentes de diferentes ámbitos para descubrir el origen de los estereotipos femeninos y cómo "dan forma a las narrativas de nuestra cultura".

Para "diseccionar y explorar estas etiquetas", Markle eligió como primera asistente a Williams, quien hace apenas dos semanas anunció que se retirará de las pistas tras el Abierto de Estados Unidos, que se disputará en Nueva York entre el próximo 29 de agosto y el 11 de septiembre.

A lo largo de los 57 minutos que dura este primer episodio titulado "The Misconception of Ambition"(El Concepto Erróneo de la Ambición), Markle y Williams reflexionan sobre el tratamiento hacia las mujeres cuando se las define como "ambiciosas" o sobre cómo es ser madre estando bajo el ojo público.

En el primer capítulo incluso apareció el príncipe Harry para saludar a la tenista después de que la duquesa de Sussex exclamase "¡Mira quién acaba de aparecer!" de forma supuestamente espontánea.

"Archetypes" está producido por Gimlet Media, propiedad de Spotify, en colaboración con Archewell Studio y con la propia Meghan Markle figurando, entre otras cosas, como productora ejecutiva.

El lanzamiento de este podcast llega casi dos años después de que los duques de Sussex firmaran un acuerdo exclusivo con la conocida plataforma de audio que no había cristalizado en ninguna producción hasta la fecha.

Markle lanzará el segundo episodio de la serie de doce capítulos que compondrán "Archetypes" la semana que viene, con la cantante Mariah Carey como protagonista de otra "conversación sin censura".

Con información de MEGHAN MARKLE / Agencia EFE Los Ángeles (EE.UU.) / Fotografíam AP

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!