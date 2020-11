Meghan Markle confesó que sufrió un aborto espontáneo

No es fácil para Meghan Markle hablar sobre su vida privada, pero ha sorprendido a todos al escribir una columna especial en el diario estadounidense The New York Times, narra cómo es que Harry la apoypo en el hospital cuando se recuperaba del aborto espontáneo.

La ex royal escribió su experiencia en una columna para un diario estadounidense todo el proceso doloroso por el que pasó al tener un aborto espontáneo, este hecho que lamentan muchos pasó en plena pandemia.

El aborto espontáneo de Meghan fue el pasado julio de este año, esto no fue fácil sacarlo a la luz pública, pero ella goza de un reconocimiento y cariño del público. En la columna destacó que como pareja si les afectó el saber que perdieron la oportunidad de volver a ser papás.

Todo le ha cambiado a la pareja Harry y Meghan han luchado contra viento y marea para salvar su amor, desde que salieron de la realeza si se les ha complicado un poco la vida, pero nada que no puedan superar.

En el 2019 se convirtieron en padres del pequeño Richi que les ilumina la vida y que le están heredando un gran ejemplo de ser independientes y no depender siempre del mandato de la corona.

En la columna de Megan dijo que de pronto sintió un fuerte dolor y cayó al suelo.

"Me dejé caer al suelo con él en mis brazos, tarareando una canción de cuna para mantenernos a los dos tranquilos, la alegre melodía contrastaba con mi sensación de que algo no estaba bien, escribió Meghan. Sabía, mientras abrazaba a mi primer hijo, que estaba perdiendo al segundo.

Esta experiencia le dejó como lección que cuando se pierde un hijo el dolor es insoportable, y la sociedad lo ve como un tema de vergüenza por eso es mejor vivir el duelo a solas.

"Me acosté en una cama de hospital, sosteniendo la mano de mi esposo. Sentí la humedad de su palma y besé sus nudillos, húmedos por nuestras lágrimas. Mirando las paredes blancas y frías, mis ojos se pusieron vidriosos. Traté de imaginar cómo sanaríamos".

"La única forma de comenzar a sanar es preguntar primero: '¿Estás bien?". Escribió la esposa de Harry.

"En el dolor de nuestra pérdida, mi esposo y yo descubrimos que en una habitación de 100 mujeres, de 10 a 20 de ellas habrían sufrido un aborto espontáneo. Sin embargo, a pesar de la asombrosa similitud de este dolor, la conversación sigue siendo un tabú, plagada de (injustificada) vergüenza y perpetuando un ciclo de solitario duelo".

