Megan Fox se compromete con su pareja Machine Gun Kelly en Puerto Rico

La actriz estadounidense Megan Fox y su pareja, el cantante rapero Machine Gun Kelly, se comprometieron la semana pasada en Puerto Rico, donde se conocieron hace un año y medio, según publicaron ambos en sus respectivas redes sociales.

La propuesta de matrimonio tuvo lugar en Dorado, municipio en la costa norte de la isla caribeña, según revelaron ambos en un vídeo que subieron a sus respectivas cuentas de Instagram, lo que para ambos famosos, significa un lugar de ensueño.

En lo alto de unas escaleras, enmarcados por un árbol y amenizados por el cantar del coquí (un pequeño anfibio nativo de la isla), Machine Gun Kelly se puso de rodillas y abrió la pequeña caja que contenía el anillo.

Lee también: ¡Habra boda! Diego Boneta y Renata Notni se comprometen en Nueva York

"En julio de 2020 nos sentábamos debajo de este árbol pidiendo algo de magia. No sabíamos del dolor al que nos enfrentaríamos juntos en un periodo de tiempo corto y frenético. Inconscientes del trabajo y los sacrificios que esta relación requeriría pero embriagados de amor", escribió Fox junto al vídeo.

"Ahora, un año y medio más tarde, después de haber atravesado el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé posible, me pidió que me casase con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que seguirán, dije que sí", agregó la actriz de 35 años.

Lee también: Frente a frente, Cecilia Galliano le confiesa a Mark Tacher que le fue infiel

Su futuro esposo, por su parte, compartió en sus redes sociales un corto video del anillo que le regaló a su prometida: un conjunto a juego de dos piedras preciosas, una esmeralda y un diamante, que según explica diseñó él mismo junto a Stephen Webster.

La pareja coincidió en 2020 en el rodaje de la película "Midnight in the Switchgrass", en la que también actuó Bruce Willis. EFE

Con información de GENTE / Agencia EFE San Juan, Puerto Rico / Fotografía Instagram Megan Fox

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!