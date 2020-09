Me voy a morir: Ana Brenda deja en shock con desgarradora confesión

Con el fin de apoyar a las personas que pasan por un momento difícil, la actriz y modelo, Ana Brenda Contreras rompió el silencio de la situación que vivió hace un tiempo y por la que pensó que se iba a morir. La protagonista de la novela Sortilegio y La que no podía amar, abrió su corazón y contó que la muerte de su padre, la ruptura con su novio Iván Sánchez y la mudanza a Estados Unidos la hundió en la depresión.

A través de su canal de Youtube, la actriz manifestó que su mundo se "derrumbó" con estás tres situaciones, además del pánico que le generó el terremoto que se registró en la Ciudad de México, por lo que se atrevió a pedir a todas aquellas personas que enfrentan están situación a buscar ayuda profesional.

"Si crees que padeces ansiedad, si crees tener algún trastorno de ansiedad, de depresión, si sientes que puedes estar en peligro o que no te encuentras bien, díselo a la persona más cercana que tengas y busca ayuda profesional", expresó.

La protagonista de Teresa indicó que se le juntaron varias situaciones dolorosas las cuales se volvieron muy públicas por lo que pensó en algún momento en la muerte. "Viví varias cosas pegadas, procesos que se volvieron muy públicos, desde la cancelación de una boda... yo ya había empezado a desarrollar un poquito de nerviosismo y ataques de ansiedad desde el terremoto en la Ciudad de México, ahí yo empecé a desarrollar este sentimiento de 'me voy a morir', una carga en el pecho".

Ana Brenda también manifestó que hubo noches en las que no podía dormir por lo que hacía rondas a las 2 o 3 de la mañana porque era imposible conciliar el sueño. "Me acuerdo que yo hacía rondas a las 2 o 3 de la mañana porque dormir era imposible, y no se me quitaba hasta que lloraba a todo pulmón, y de repente un mal día, el peor día de todos, te hablan y te dicen, sabes qué... vente porque tu papá está muy enfermo", confesó.

La actriz lamentó no haberse podido despedir de su padre. "Y yo como que siempre he sido muy 'brujita' para las cosas, cuando yo me fui de aquí yo sabía que en algún momento de mi vida me iba a suceder que no iba a poder despedirme de ciertas personas, me pasó con mi abuelita, me pasó con mi abuelito, y me terminó pasando con mi papá", dijo.

La famosa también confesó que no hasta el momento no ha podido superar la pérdida de su papá. "De alguna manera sientes como que me habían matado a mi niña interior, estás sola, claro que yo estaba triste y claro que yo lloraba todos los días, me atrevo a decir que sigo llorando casi todos los días cuando algo pasa".

La protagonista de origen mexicano señaló que tras la muerte de su padre, ella se refugió en su trabajo y no tuvo tiempo para vivir el duelo. "Me entraba esa sensación de me voy a morir, no sé qué sigue, no sé cómo voy a salir de esta, y entonces empecé a tener estos ataques de pánico y ansiedad, donde básicamente sientes que te vas a morir".

Posteriormente la estrella de las telenovelas reveló que todo lo que le sucedió afectó su salud. "Dicen que las tres peores cosas que puedes vivir en la vida o que son más fuertes para un ser humano son terminar una relación, la muerte de un familiar y una mudanza, entonces yo viví las tres en poquito tiempo, y no sabía cómo lidiar con ellas. A todo esto, empecé a desarrollar el intestino irritable a raíz del estrés". Llegó un momento en que temí por mi vida, temí por mi seguridad, pedí ayuda, fui con un psiquiatra, ahorita con todo lo que está pasando en el mundo hay días en los que estoy bien y días en los que tienes esa sensación de todo está mal... qué voy a hacer", dijo.

Contreras señaló que finalmente, después de llegar a ese punto, tuvo que pedir ayuda profesional y como distracción tuvo que concentrarse en el ejercicio.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ